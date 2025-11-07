 María Florinda Ríos, la guatemalteca asesinada en EE. UU.
Nacionales

María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.

Confundió la dirección del trabajo y la mataron: el caso de María Florinda Ríos en EE. UU.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años., Redes sociales.
María Florinda Ríos Pérez, de 32 años. / FOTO: Redes sociales.

Una tragedia conmociona a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos. El pasado miércoles 6 de noviembre, María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue asesinada de un disparo en Whitestown, Indiana, luego de intentar abrir por error la puerta equivocada mientras se dirigía con su esposo a realizar un servicio de limpieza.

Ríos Pérez, madre de cuatro hijos, había emigrado desde Guatemala en busca de mejores oportunidades. Junto con su esposo, Mauricio Velázquez, trabajaban limpiando casas de forma independiente. Aquella mañana, fueron contratados para un servicio a las 7:00 horas, sin imaginar que el simple error de confundir una vivienda terminaría en tragedia.

De acuerdo con el reporte policial, María intentó abrir una puerta creyendo que correspondía al domicilio donde debían trabajar. Antes de lograr girar la llave, recibió un disparo mortal proveniente del interior de la vivienda.

Policía descartó intento de robo 

El tirador, según las autoridades, fue quien llamó al 9-1-1, alegando que había respondido a un supuesto allanamiento. Sin embargo, la policía descartó un intento de robo, confirmando que la pareja actuaba de buena fe y se encontraba en el lugar por motivos laborales.

Ni siquiera había metido la llave cuando oí el disparo. Vi que mi esposa retrocedió dos veces, y entonces se desplomó... traté de consolarla, pero la sangre no paraba", relató entre lágrimas Mauricio Velázquez al medio IndyStar.

La legislación del estado de Indiana permite el uso de fuerza letal en defensa propia, lo que podría complicar el proceso judicial. Sin embargo, la familia y miembros de la comunidad guatemalteca exigen una investigación exhaustiva y justicia por la muerte de María.

Velázquez ahora enfrenta el difícil reto de criar a sus cuatro hijos solo, mientras busca apoyo para repatriar el cuerpo de su esposa a Guatemala. "Solo recen por mi familia. Criarlos no va a ser fácil. Ella fue el amor de mi vida, una buena esposa y madre", expresó con profundo dolor.

