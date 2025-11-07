Guatemala: Carta abierta a congresista de EE. UU.

Diversas organizaciones de la sociedad guatemalteca, incluyendo autoridades indígenas y ancestrales, mujeres indígenas y juventudes, emitieron una carta abierta dirigida a la congresista María Elvira Salazar, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, para exponer la situación del país e invitarla a sostener un diálogo.
En la misiva, se detalla que existe persecución penal contra líderes y lideresas como consecuencia de sus acciones para defender la gobernabilidad de Guatemala. Se indicó que la lucha basada en convicciones por la paz y la democracia no ha sido gratuita, pues ha llevado a que algunos de quienes dirigen estas luchas permanezcan en prisión injustamente o se hayan visto forzados al exilio, dejando a sus familias y comunidades.
También manifestaron que Guatemala libra una batalla crucial; sin embargo, los grupos firmantes fueron enfáticos en aclarar que no se trata de una lucha ideológica o de una agenda de la izquierda o derecha, sino de una lucha frontal contra una "clase política corrupta", estructuras criminales enquistadas en el poder, contra terroristas y actores del sistema de justicia que han sido cooptados por las mafias.
"Son estos grupos los que pretendieron materializar un golpe de Estado para anular el resultado de las elecciones democráticas y son los mismos que hoy buscan desesperadamente cooptar las altas cortes y las instituciones públicas que se elegirán en 2026, para garantizar su impunidad", indicaron.
Resaltan papel de EE. UU. e invitan a dialogar
Tras exponer la situación en Guatemala, las organizaciones señalaron que en la lucha por la decencia y la legalidad, el acompañamiento de naciones amigas y la comunidad internacional acreditada en el país ha sido fundamental.
"Valoramos y agradecemos la gran contribución del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, y el papel de su Embajada en Guatemala, en favor de la gobernabilidad, la democracia, la transparencia y el desarrollo económico. Su apoyo a la lucha contra la corrupción es un pilar esencial para el futuro de nuestra nación", manifestaron.
El pronunciamiento de las agrupaciones se dio después de que la congresista Salazar hiciera señalamientos de posibles presiones de parte de la sede diplomática de EE. UU. en Guatemala contra jueces antes de las elecciones judiciales del próximo año y enviara una carta al Departamento de Estado para notificar este supuesto escenario.
"Eso está mal. Estados Unidos debe DEFENDER la democracia, no manipularla. Guatemala es uno de los últimos bastiones conservadores de Centroamérica. No podemos permitir que los remanentes del gobierno de Biden sigan exportando su agenda socialista a nuestro hemisferio", expresó la legisladora.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad guatemalteca le extendieron una invitación para conversar con los sectores que representan y poder tener una comprensión integral de la realidad, escuchando las voces de quienes defienden la democracia desde la ciudadanía y, según el texto, "no solo a los actores corruptos y antidemocráticos que financian costosas campañas de lobby político y desinformación en Washington D.C.".