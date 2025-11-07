 Guatemala: Carta abierta a congresista de EE. UU.
Nacionales

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.

El pronunciamiento surgió después de que la congresista María Elvira Salazar expuso supuestas presiones a jueces en el marco de procesos de elección.

Compartir:
Ciudadanos participan en la denominada "marcha por la democracia", en agosto de 2023 en la Ciudad de Guatemala., archivo: EU
Ciudadanos participan en la denominada "marcha por la democracia", en agosto de 2023 en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: archivo: EU

Diversas organizaciones de la sociedad guatemalteca, incluyendo autoridades indígenas y ancestrales, mujeres indígenas y juventudes, emitieron una carta abierta dirigida a la congresista María Elvira Salazar, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, para exponer la situación del país e invitarla a sostener un diálogo.

En la misiva, se detalla que existe persecución penal contra líderes y lideresas como consecuencia de sus acciones para defender la gobernabilidad de Guatemala. Se indicó que la lucha basada en convicciones por la paz y la democracia no ha sido gratuita, pues ha llevado a que algunos de quienes dirigen estas luchas permanezcan en prisión injustamente o se hayan visto forzados al exilio, dejando a sus familias y comunidades.

También manifestaron que Guatemala libra una batalla crucial; sin embargo, los grupos firmantes fueron enfáticos en aclarar que no se trata de una lucha ideológica o de una agenda de la izquierda o derecha, sino de una lucha frontal contra una "clase política corrupta", estructuras criminales enquistadas en el poder, contra terroristas y actores del sistema de justicia que han sido cooptados por las mafias.

"Son estos grupos los que pretendieron materializar un golpe de Estado para anular el resultado de las elecciones democráticas y son los mismos que hoy buscan desesperadamente cooptar las altas cortes y las instituciones públicas que se elegirán en 2026, para garantizar su impunidad", indicaron.

Resaltan papel de EE. UU. e invitan a dialogar

Tras exponer la situación en Guatemala, las organizaciones señalaron que en la lucha por la decencia y la legalidad, el acompañamiento de naciones amigas y la comunidad internacional acreditada en el país ha sido fundamental.

"Valoramos y agradecemos la gran contribución del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, y el papel de su Embajada en Guatemala, en favor de la gobernabilidad, la democracia, la transparencia y el desarrollo económico. Su apoyo a la lucha contra la corrupción es un pilar esencial para el futuro de nuestra nación", manifestaron.

El pronunciamiento de las agrupaciones se dio después de que la congresista Salazar hiciera señalamientos de posibles presiones de parte de la sede diplomática de EE. UU. en Guatemala contra jueces antes de las elecciones judiciales del próximo año y enviara una carta al Departamento de Estado para notificar este supuesto escenario.

"Eso está mal. Estados Unidos debe DEFENDER la democracia, no manipularla. Guatemala es uno de los últimos bastiones conservadores de Centroamérica. No podemos permitir que los remanentes del gobierno de Biden sigan exportando su agenda socialista a nuestro hemisferio", expresó la legisladora.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad guatemalteca le extendieron una invitación para conversar con los sectores que representan y poder tener una comprensión integral de la realidad, escuchando las voces de quienes defienden la democracia desde la ciudadanía y, según el texto, "no solo a los actores corruptos y antidemocráticos que financian costosas campañas de lobby político y desinformación en Washington D.C.".

En Portada

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.t
Nacionales

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.

07:53 AM, Nov 07
Lionel Messi llamado para el último amistoso del año de Argentinat
Deportes

Lionel Messi llamado para el último amistoso del año de Argentina

07:53 AM, Nov 07
Artista Regina Galindo revive la voz de periodista José Rubén Zamora en una performancet
Nacionales

Artista Regina Galindo "revive" la voz de periodista José Rubén Zamora en una performance

08:35 AM, Nov 07
Tiktoker se pronuncia tras ser denunciado por la Municipalidad de Guatemalat
Viral

Tiktoker se pronuncia tras ser denunciado por la Municipalidad de Guatemala

08:22 AM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos