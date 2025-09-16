Guatemala y EE. UU.: Avances en diálogos comerciales

El Gobierno de Guatemala anunció este martes 16 de septiembre que ya concluyó la fase técnica del diálogo de alto nivel con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, en el marco del cual se da seguimiento al tema de los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump.
"Esto representa un avance fundamental para facilitar el comercio y operar el intercambio bilateral, generando empleo y oportunidades de calidad en nuestro país", dijo el mandatario Bernardo Arévalo al referirse al tema durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
Mientras tanto, la ministra de Economía, Gabriela García, quien encabezó la misión que viajó a la nación norteamericana para darle seguimiento a este asunto, explicó que fueron jornadas exigentes, con agendas "muy apretadas", pero también con avances significativos que abren nuevas oportunidades para Guatemala.
Detalló que las reuniones "se enfocaron en la revisión de las barreras no arancelarias, orientadas a facilitar el intercambio comercial" y que el cierre de esta fase permitió generar los acuerdos que podrían llevar a la eliminación de obstáculos a los flujos comerciales y de inversión entre ambos países.
Guatemala, entre países que concluyeron fase
La titular de la cartera de Economía compartió que, como parte de este cierre formal al diálogo técnico, se sostuvo una reunión con el principal responsable del comercio de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, donde participó ella y los viceministros de Economía.
Este proceso se dio en el marco de la orden ejecutiva 14257, vigente desde el 5 de abril del 2025, que establece un arancel general del 10%, pero que en actualización de fecha 5 de septiembre se modifica para abrir excepciones con tasas 0% para sectores estratégicos en países que concluyan con éxito el diálogo.
"Me permito decirles que se nos informó que Guatemala fue uno de los nueve países del mundo que concluyó esta fase", resaltó la ministra.
Indicó que de esta manera se avanza en ir generando reciprocidad en el acceso a mercados, como lo plantea la excepción que sacó el presidente Trump, y gestionando el potencial de ajustes en tarifas arancelarias a países aliados, aspectos que están contenidas en el anexo 2 de la orden ejecutiva mencionada, cuyas modificaciones entraron en efecto el 8 de septiembre.
"Estas modificaciones indican que Trump podría considerar nuevamente aplicar los acuerdos de naciones más favorecidas. Estas condiciones aplicarán solamente a aquellos socios que hayan concluido y cerrado satisfactoriamente la fase del diálogo técnico y Guatemala ya lo hizo", puntualizó.
Finalmente, García compartió que se está a la espera de que las autoridades estadounidenses den a conocer la fecha para el inicio de la próxima etapa de este diálogo.