 Entran en vigor nuevos aranceles de Trump, agosto 2025
Internacionales

Entran en vigor nuevos aranceles de Trump para varios países

La entrada en vigor de los nuevos aranceles "recíprocos" materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE. UU. y recrudece la guerra comercial librada por Trump.

Compartir:
Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos, Foto EFE
Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrando una tabla con aranceles aplicables a socios comerciales de Estados Unidos / FOTO: Foto EFE

En la medianoche entraron en vigor los nuevos aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto los acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán como las barreras unilateralmente impuestas por EE. UU. a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles "recíprocos" materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE. UU. y recrudece la guerra comercial librada por el mandatario desde su regreso al poder en enero.

Según Trump, estos nuevas tarifas buscan reducir el "gran déficit" de EE. UU. frente a gran parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Excepciones

El nuevo esquema arancelario fue rubricado por Trump el pasado 31 de julio, un día antes de que terminara la tregua para negociar nuevos gravámenes que debía terminar originalmente el 9 de julio y luego extendió hasta el 1 de agosto.

En su orden ejecutiva, el mandatario aplazó por siete días la entrada en vigor de la gran mayoría de aranceles y anunció el monto que cobrarían a decenas de socios con los que no logró llegar a un acuerdo comercial.

Entre las excepciones a esta entrada en vigor de este jueves están México, que pactó una extensión de otros 90 días para continuar las negociaciones, y Canadá, cuyo aumento de aranceles del 25 al 35 % se aplica desde 1 de agosto.

Trump también impuso desde este miércoles un arancel del 50 % a Brasil en represalia por el trato "injusto" a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

En el caso de la India, al arancel del 25 % aplicado desde hoy se le unirá otro 25 % adicional impuesto por el mandatario por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que entrará en vigor en 21 días.

El nuevo plan anunciado por el presidente estadounidense la semana pasada fijó en 15 % la nueva tasa mínima para las naciones con las que EE. UU. mantiene una balanza comercial negativa. Este grupo que abarca a unos 40 países, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Venezuela o Bolivia.

Por otro lado, aquellos que tienen un saldo positivo tendrán una tarifa aduanera del 10 %, el aumento arancelario mínimo global anunciado por Trump en abril, entre ellos Chile, Colombia o Argentina.

Política arancelaria de Trump

La gran mayoría de los socios han visto rebajados los aranceles con respecto al listado publicado el pasado 2 de abril, bautizado por Trump como el 'Día de la Liberación', aunque otros vieron elevados sus montos.

Entre ellos, la UE negoció una rebaja del 30 al 15 % en los impuestos a la mayoría de los productos europeos, pacto reflejado en la orden ejecutiva firmada por el presidente.

Foto embed
Donald Trump ante los periodistas - EFE

Otros de los países que obtuvieron importantes reducciones fueron Camboya (del 49 al 19 %), Lesoto (del 50 al 15 %) o Vietnam (del 46 al 20 %).

En contraste, después de Brasil y la India (50 %), los países con los aranceles más altos son Siria (41 %), Laos (40 %), Birmania (Myanmar) (40 %) y Suiza (39 %).

En el caso de China, Washington y Pekín han llegado a un acuerdo temporal por el cual EE. UU. rebajó del 145 al 30 % sus aranceles, mientras que China ha reducido del 125 al 10 % los impuestos sobre bienes estadounidenses. También han eliminado restricciones al intercambio comercial de bienes clave como las tierras raras y los semiconductores.

Ambos países se encuentran en medio de negociaciones para llegar a un pacto definitivo antes de que expire esta pausa el próximo 12 de agosto.

*Con información de EFE

En Portada

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenast
Nacionales

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenas

09:11 AM, Ago 07
Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y CR7t
Deportes

Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y "CR7"

08:26 AM, Ago 07
Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoaméricat
Nacionales

Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoamérica

07:09 AM, Ago 07
Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenskit
Internacionales

Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenski

07:25 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional#liganacionalDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos