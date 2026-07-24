Hallan a una persona fallecida en la vía pública en zona 4

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este viernes, 24 de julio, en un sector de la 7ª avenida y Vía 3, zona 4 de la Ciudad de Guatemala. Fue abandonado sobre una banqueta.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar la presencia de un bulto sospechoso en la vía pública, por lo que de inmediato movilizaron unidades al sector.
"Los técnicos en urgencias médicas verificaron la situación en el lugar y realizaron una inspección preliminar, estableciendo que se trataba del cuerpo de una persona fallecida", detalló un portavoz de la institución.
Agregó que la víctima presentaba señales visibles de violencia y se encontraba envuelto en nailon y sábanas.
Tomando en cuenta la forma en que fue abandonado el cuerpo, no se pudo establecer si se trataba de una mujer o un hombre y tampoco la posible causa de muerte.