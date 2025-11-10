Causa de la muerte de Ace Frehley, exguitarrista de KISS

Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda estadounidense KISS, falleció el pasado 16 de octubre a los 74 años, según informaron medios internacionales.
El músico se encontraba hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral, consecuencia de una caída ocurrida semanas atrás en su domicilio.
Según un informe de autopsia obtenido por TMZ este lunes 10 de noviembre, Ace Frehley murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída.
La muerte fue clasificada como accidental, cerrando así semanas de especulaciones y conmoción entre sus seguidores y la comunidad musical.
El informe forense precisó que Frehley sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural —acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora— y un accidente cerebrovascular.
Estos hallazgos médicos confirmaron que el desenlace fatal se debió a las graves lesiones sufridas tras la caída.
Más detalles
La salud de Ace Frehley se deterioró rápidamente tras el accidente doméstico. Fuentes cercanas al artista informaron a TMZ que permaneció varios días conectado a un respirador artificial, sin mostrar mejoría significativa.
Ante este panorama, la familia tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital, un acto que describieron como devastador pero necesario para garantizarle una partida en condiciones de paz y rodeado de sus seres queridos.
"Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras dejaba este mundo", expresó la familia de Frehley en un comunicado a Us en ese momento. "Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos su fortaleza y la bondad que mostró hacia los demás".
El comunicado concluyó: "La magnitud de su partida es de proporciones épicas y más allá de toda comprensión. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre".