 Causa de la muerte de Ace Frehley, exguitarrista de KISS
Farándula

Se revela la causa de la muerte de Ace Frehley, exguitarrista de KISS

A través de TMZ, se dio a conocer el resultado del informe forense del condado de Morris, Nueva Jersey.

Compartir:
Ace Frehley de Kiss, Redes sociales
Ace Frehley de Kiss / FOTO: Redes sociales

Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda estadounidense KISS, falleció el pasado 16 de octubre a los 74 años, según informaron medios internacionales.

El músico se encontraba hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral, consecuencia de una caída ocurrida semanas atrás en su domicilio.

Según un informe de autopsia obtenido por TMZ este lunes 10 de noviembre, Ace Frehley  murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída.  

La muerte fue clasificada como accidental, cerrando así semanas de especulaciones y conmoción entre sus seguidores y la comunidad musical.

El informe forense precisó que Frehley sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural —acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora— y un accidente cerebrovascular.

Estos hallazgos médicos confirmaron que el desenlace fatal se debió a las graves lesiones sufridas tras la caída. 

Más detalles

La salud de Ace Frehley se deterioró rápidamente tras el accidente doméstico. Fuentes cercanas al artista informaron a TMZ que permaneció varios días conectado a un respirador artificial, sin mostrar mejoría significativa.

Ante este panorama, la familia tomó la difícil decisión de retirarle el soporte vital, un acto que describieron como devastador pero necesario para garantizarle una partida en condiciones de paz y rodeado de sus seres queridos. 

"Estamos completamente devastados y con el corazón roto. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones llenas de amor, cariño y paz mientras dejaba este mundo", expresó la familia de Frehley en un comunicado a Us en ese momento. "Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos su fortaleza y la bondad que mostró hacia los demás".

El comunicado concluyó: "La magnitud de su partida es de proporciones épicas y más allá de toda comprensión. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre".

Foto embed
Ace Frehley - Instagram

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos