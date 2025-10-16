Fallece Ace Frehley, fundador de KISS

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda estadounidense KISS, falleció este 16 de octubre a los 74 años, según informaron medios internacionales.
El músico se encontraba hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral, consecuencia de una caída ocurrida semanas atrás en su estudio de grabación.
De acuerdo con fuentes cercanas citadas por TMZ, Frehley fue ingresado de emergencia y permaneció conectado a un respirador durante varios días. Pese a los esfuerzos médicos, su estado no mostró mejoría significativa, por lo que su familia habría tomado la difícil decisión de desconectarlo.
Semanas antes, una publicación en su cuenta oficial de Instagram había intentado tranquilizar a sus seguidores, asegurando que "se encontraba bien", aunque, "por recomendación médica", cancelaría temporalmente todas sus presentaciones. Sin embargo, poco después se confirmó la suspensión definitiva de sus conciertos programados para el resto del 2025, lo que encendió las alarmas entre sus fans.
El Spaceman: el guitarrista que llevó a KISS al estrellato
Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en Nueva York, Ace Frehley fue uno de los pilares creativos detrás de la explosión del glam y hard rock de los años setenta.
En 1973, se unió a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss para formar KISS, una banda que redefinió el espectáculo musical con su mezcla de teatralidad, pirotecnia y maquillaje característico.
Cada integrante representaba un personaje sobre el escenario. Simmons encarnaba a The Demon, Stanley a The Starchild, Criss a The Catman, y Frehley adoptó el papel de The Spaceman o Space Ace, un personaje galáctico que reflejaba su fascinación por la ciencia ficción y la energía cósmica del rock.
Frehley no solo era el guitarrista principal, sino también uno de los compositores más influyentes de la banda. Participó en la creación de himnos como "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City", "Cold Gin" y "Shock Me", esta última inspirada en un incidente real en el que sufrió una descarga eléctrica en pleno concierto.
Su estilo de guitarra —mezcla de distorsión, técnica precisa y energía explosiva— fue decisivo para consolidar el sonido que convirtió a KISS en una de las bandas más reconocidas del planeta. Durante su apogeo, la agrupación vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y revolucionó los estándares del espectáculo en vivo.
