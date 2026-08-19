 ¿Qué significa ser otrovertido? La nueva popularidad
Tendencias

¿Qué significa ser otrovertido? La nueva personalidad que gana popularidad en redes

Una nueva palabra comienza a ganar fuerza en redes sociales y podría hacerte cuestionar cómo defines tu personalidad.

Compartir:
Otrovertido, Otrovertido
Otrovertido / FOTO: Otrovertido
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Durante años, las personas han sido clasificadas principalmente como introvertidas o extrovertidas. Sin embargo, un nuevo concepto comenzó a llamar la atención en redes sociales: otrovertido, una forma de personalidad que no se centra en la necesidad de pertenecer a un grupo.

El término otrovertido o otrovert fue acuñado por el psiquiatra estadounidense Rami Kaminski y plantea una manera diferente de entender la personalidad.  A diferencia de la introversión o la extroversión, la otroversión no se enfoca principalmente en determinar si alguien disfruta estar solo o rodeado de personas.

@luisquevedo_

¿Eres introvertido? 🤔 ¿Extrovertido? 🎉 ¿O quizá… otrovertido? 👀 Un término nuevo, acuñado por el psiquiatra Rami Kaminski en The Gift of Not Belonging, para describir a quienes no sienten la necesidad de pertenecer a ningún grupo… y piensan en otra dirección 🌍. ¿Te suena? ¿Te reconoces? 👇 #otrovert #thinkfluencer

♬ sonido original - Luis Quevedo

La pregunta central es qué tan importante resulta para una persona sentirse parte de un grupo.  De acuerdo con la explicación difundida, los otrovertidos pueden relacionarse con los demás y ser sociables, pero no necesariamente desarrollan un fuerte sentido de pertenencia hacia comunidades, grupos o estructuras sociales.

Esto significa que una persona otrovertida puede disfrutar una conversación, hacer amigos, participar en actividades sociales y conectar profundamente con alguien, pero al mismo tiempo sentirse cómoda manteniendo cierta independencia.

Entre los rasgos que suelen relacionarse con los otrovertido

• No sienten una necesidad constante de pertenecer a un grupo.

• Valoran su independencia y suelen cuestionar las ideas colectivas.

• Pueden ser sociables y carismáticos, aunque no busquen integrarse completamente.

• Prefieren relaciones individuales o vínculos profundos antes que identificarse con una comunidad.

• Suelen valorar la autenticidad y originalidad.

• Pueden sentirse como personas que observan los grupos desde cierta distancia.

La otroversión, por lo tanto, no significa necesariamente ser antisocial. Una persona puede disfrutar de reuniones y conversaciones y, al mismo tiempo, no sentirse identificada con la dinámica del grupo.

Hallan muerta a querida actriz que estaba embarazada

El esposo y su suegra son señalados por presuntamente someterla a fuertes presiones tras quedar embarazada.

Aunque el término ha ganado popularidad en redes sociales, es importante diferenciarlo de una clasificación clínica. La otroversión es un concepto emergente, no un trastorno mental ni una categoría diagnóstica establecida.

Su popularidad responde, en parte, a que muchas personas sienten que las etiquetas tradicionales de introvertido y extrovertido no describen completamente su manera de relacionarse.

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.redes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar