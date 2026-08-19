¿Qué significa ser otrovertido? La nueva popularidad

Durante años, las personas han sido clasificadas principalmente como introvertidas o extrovertidas. Sin embargo, un nuevo concepto comenzó a llamar la atención en redes sociales: otrovertido, una forma de personalidad que no se centra en la necesidad de pertenecer a un grupo.
El término otrovertido o otrovert fue acuñado por el psiquiatra estadounidense Rami Kaminski y plantea una manera diferente de entender la personalidad. A diferencia de la introversión o la extroversión, la otroversión no se enfoca principalmente en determinar si alguien disfruta estar solo o rodeado de personas.
@luisquevedo_
¿Eres introvertido? 🤔 ¿Extrovertido? 🎉 ¿O quizá… otrovertido? 👀 Un término nuevo, acuñado por el psiquiatra Rami Kaminski en The Gift of Not Belonging, para describir a quienes no sienten la necesidad de pertenecer a ningún grupo… y piensan en otra dirección 🌍. ¿Te suena? ¿Te reconoces? 👇 #otrovert #thinkfluencer♬ sonido original - Luis Quevedo
La pregunta central es qué tan importante resulta para una persona sentirse parte de un grupo. De acuerdo con la explicación difundida, los otrovertidos pueden relacionarse con los demás y ser sociables, pero no necesariamente desarrollan un fuerte sentido de pertenencia hacia comunidades, grupos o estructuras sociales.
Esto significa que una persona otrovertida puede disfrutar una conversación, hacer amigos, participar en actividades sociales y conectar profundamente con alguien, pero al mismo tiempo sentirse cómoda manteniendo cierta independencia.
Entre los rasgos que suelen relacionarse con los otrovertido
• No sienten una necesidad constante de pertenecer a un grupo.
• Valoran su independencia y suelen cuestionar las ideas colectivas.
• Pueden ser sociables y carismáticos, aunque no busquen integrarse completamente.
• Prefieren relaciones individuales o vínculos profundos antes que identificarse con una comunidad.
• Suelen valorar la autenticidad y originalidad.
• Pueden sentirse como personas que observan los grupos desde cierta distancia.
La otroversión, por lo tanto, no significa necesariamente ser antisocial. Una persona puede disfrutar de reuniones y conversaciones y, al mismo tiempo, no sentirse identificada con la dinámica del grupo.
Aunque el término ha ganado popularidad en redes sociales, es importante diferenciarlo de una clasificación clínica. La otroversión es un concepto emergente, no un trastorno mental ni una categoría diagnóstica establecida.
Su popularidad responde, en parte, a que muchas personas sienten que las etiquetas tradicionales de introvertido y extrovertido no describen completamente su manera de relacionarse.