 Pacientes renales: UNAERC urge permitir su paso en bloqueos
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Bloqueos: UNAERC pide permitir paso de pacientes renales

La institución apela a la solidaridad humana, manteniendo el respeto al derecho a la protesta, pero atendiendo la vida de los enfermos renales.

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Piden apoyo para los pacientes renales., Archivo
Piden apoyo para los pacientes renales. / FOTO: Archivo
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La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) hizo un llamado urgente y respetuoso a las personas que actualmente se encuentran manifestando en el país, para que permitan el paso de pacientes, personal y trabajadores que se dirigen a sus instalaciones del departamento de Guatemala y diferentes puntos del país.

En un comunicado emitido este jueves, 10 de septiembre de 2026, resaltaron que "cada día, decenas de pacientes con enfermedad renal crónica deben trasladarse para recibir su tratamiento de diálisis, un procedimiento vital que no puede posponerse sin poner en grave riesgo su salud e incluso su vida".

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En cuanto a los pacientes, UNAERC enfatizó que "llegar a tiempo a su tratamiento representa la diferencia entre complicaciones graves y hasta comprometer su vida".

"Solicitamos de manera especial que se permita el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, ya que en situaciones médicas cada minuto cuenta y cualquier retraso puede tener consecuencias irreversibles", resaltó UNAERC.

También solicitaron la comprensión de los manifestantes para facilitar el paso de vehículos que transportan medicamentos e insumos médicos hacia distintos puntos y otros sitios de atención. "Estos suministros están destinados a pacientes que realizan su tratamiento de diálisis en sus hogares y que dependen de estos medicamentos para continuar su terapia de forma segura", explicaron.

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UNAERC apela a la solidaridad con los pacientes

"Entendemos y respetamos plenamente el derecho de las personas a manifestar y expresar sus demandas. Nuestro llamado no busca confrontación, sino apelar a la solidaridad, empatía y sensibilidad humana para considerar la situación de quienes dependen de estos tratamientos médicos para continuar viviendo", informaron.

Finalmente, UNAERC agradeció profundamente la comprensión y el apoyo que puedan brindar en favor de quienes hoy enfrentan una condición de salud que no puede esperar." La vida de muchos pacientes depende de ello", finalizaron.

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