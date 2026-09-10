Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustibles

Distintos tramos de carretera y accesos permanecen bloqueados este jueves en Guatemala por ciudadanos que rechazan el continuo incremento del precio de los derivados del crudo y en rechazo a una nueva ley aprobada por el Congreso para fijar un tope a las tarifas de los carburantes.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) del Ministerio de Comunicaciones y las Policías Municipales de Tránsito confirmaron la interrupción del tránsito en al menos tres puntos.
Entre los sectores obstaculizados, se informó que taxistas bloquean el bulevar Cenma, en la zona 12. El cierre abarca los dos sentidos. Aparte, manifestantes interrumpieron el paso en la ruta al Atlántico, en los kilómetros 126 y 136.
Autoridades avanzan en implementación de medidas
Las medidas persisten pese a que el Parlamento aprobó a última hora del martes, de urgencia nacional, un decreto que establece un fondo de compensación para fijar precios máximos de venta al consumidor de 39 quetzales para el galón de diésel y la gasolina regular, y de 41 quetzales para la superior.
Actualmente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio del diésel en Guatemala oscila en los 47 quetzales el galón, la gasolina superior en 42 quetzales y la regular 40 quetzales.
Tras la ratificación de la medida, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, afirmó en sus canales oficiales que el Ejecutivo está "listo para responder e implementar" el mecanismo para apoyar la economía familiar.