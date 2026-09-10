 L'Heure Bleue de Guerlain: Fragancia del cielo azul
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L'Heure Bleue de Guerlain: una fragancia que evoca el aroma del cielo durante la hora azul

Guerlain presentó hoy, en la primera Pop Up inmersiva de la marca en América Latina, una fragancia poética, vibrante y envolvente.

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Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / FOTO: Alejandro Meoño
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En una experiencia inmersiva, Perfumerías Fetiche presentó hoy la Guerlain Pop Up Store, una Blue Box de la marca francesa, la primera en América Latina, para darle la bienvenida a una fragancia que evoca el aroma del cielo. Se trata de L'Heure Bleue ("La Hora Azul") la cual está inspirada en ese momento entre el día y la noche en el cual el cielo se tiñe de un azul profundo y lleno de magia. 

¿Te has preguntado a qué huele el cielo durante esa hora mágica en la que el tiempo queda suspendido por pocos minutos para darle paso a la noche en un color azul intenso? Esa fue la pregunta que se planteó Guerlain para inspirar la nueva fragancia. ¿Fresca, profunda, ozónica? 

Cecile Patry, directora de Marketing para Latinoamérica, explicó que la nueva fragancia de la casa francesa Guerlain tiene notas florales, un toque ozónico, una frescura intensa y posee un elemento único de la marca, la tintura de iris. Además, del toque poético de la vainilla, la nota favorita de la casa Guerlain. 

La tintura de iris es como el oro azul de la perfumería debido al costo excesivamente alto y al complejo proceso del cultivo y extracción de las raíces. Es un proceso no menor a seis años, debido al tratamiento de las raíces para que logren crear esa conexión con la piel que provoca sensaciones únicas e íntimas.

La Hora Azul en Guatemala

Puede conocer la nueva fragancia L'Heure Bleue en la Blue Box de la marca, que se encuentra en Miraflores Mall y vivir la experiencia de una fragancia envolvente, vibrante y extremadamente íntima. 

Guerlain es la casa francesa pionera, desde hace 200 años, en fragancias, tratamientos y maquillaje. Patry explicó que Guerlain ha sido la protagonista en la evolución de la belleza. Es la casa creadora de la primera fragancia marina, la primera fragancia de larga duración que combinaba notas sintéticas con notas naturales. Además, implementó la vainilla en decenas de productos de belleza. También, fue la inventora de primer lipstick en barra, del suero con activo concentrado, entre otros. 

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Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall | Alejandro Meoño

Lanzamiento L'Heure Bleue en Miraflores Mall / Alejandro Meoño

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