Resultado Xelajú vs. Cobán Imperial, fecha 8 Apertura 2026

Xelajú Mario Camposeco recibió esta noche a Cobán Imperial por el cierre de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Dada la situación de ambos clubes, los técnicos, el mexicano Roberto Hernández y el argentino Ramiro Cepeda buscaban a toda costa los tres puntos. El duelo se disputó en un escenario deportivo que se hizo sentir gracias a la afición fiel del conjunto quetzalteco.
Apertura 2026: Xelajú 0-0 Cobán Imperial
Durante la primera parte solo hubo una figura en el duelo y fue la del portero argentino Tomás Casas, quien tuvo tres atajadas importantes que enviaron el duelo al descanso con el empate 0-0.
Al 23, Xelajú tuvo un tiro libre por medio de Yair Jaén, y el portero sudamericano se quedó con el esférico en dos tiempos.
Cerrando la primera mitad, llegaron las otras dos intervenciones milagrosas de Casas. Primero, al 41, cuando rechazó un cabezazo de Ernesto Monreal, y segundo, en el 45 cuando a una mano le dijo no a un remate complicado que había hecho Elmer Cardoza.
Para el segundo tiempo, y con un duelo nivelado, cualquier desconcentración sería determinante, y eso le jugó en contra a Cobán Imperial: Falta de William Amaya sobre Jorge Aparicio y el árbitro Walter López marcó penal al 56. Tras dicha decisión, el técnico Ramiro Cepeda utilizó la tarjeta del Football Video Support (FVS) para buscar revertir el marcaje, pero tras la revisión, el central ratificó su decisión.
Era el 57 y Yair Jaén se paró frente a Tomás Casas para ejecutar la pena máxima. Remate de pierna derecha al lado derecho de Casas, quien voló y atajó extraordinariamente el remate al jugador panameño.
Fue un partido duro para ambos clubes, complicado para Xelajú que no logró descifrar la zona defensiva de los visitantes y ante todo, simplemente no pudo ante un inspirado Tomás Casas.
En tiempo de reposición, Cobán Imperial usó su tarjeta del FVS al 90+2 para pedir expulsión de un rival y Xelajú buscó al 90+5 un penal, pero en ambas jugadas, Walter López dijo que no había falta.
Empate en el estadio quetzalteco y los de Xelajú se quedan con el deseo de ingresar a la zona de clasificación, está a un punto de lograrlo. Por su parte, Cobán Imperial salió del sótano y envío a Suchitepéquez, ambos con 5 puntos.
Resultados de la fecha 8 del Apertura 2026:
- San Pedro 2-0 Mixco: Sebastián Colón (15) y German Águila (55)
- Comunicaciones 0-2 Marquense: Fernando Escalante (21) y Francisco Grande (71)
- Suchitepéquez 1-1 Guastatoya: José Corena (76) / José Almanza (41)
- Aurora 1-2 Municipal: Julio Rodríguez (80) / John Méndez (30) y Erik López (77)
- Malacateco 0-2 Antigua: Agustín Maziero (4) y Kevin López (71)
- Xelajú 0-0 Cobán Imperial: Tomás Casas fue la figura al detener un penal.