 Apertura 2026: Municipal derrota a Aurora y sigue como líder
Deportes

Municipal derrota al Aurora y permanece como líder del Apertura 2026

Los goles de John Méndez y Erik López sirvieron para que el “Mimado de la Afición” sumara otros tres puntos en la competición.

Compartir:
Celebración de John Méndez ante Aurora
Celebración de John Méndez ante Aurora / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, los equipos de Aurora y Municipal le dieron continuidad a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo se realizó en un escenario deportivo vacío donde prácticamente se lograba escuchar el ambiente producido dentro del terreno de juego.

Apertura 2026: Aurora 1-2 Municipal 

El partido tampoco brindó el espectáculo que se esperaba tratándose de dos equipos históricos dentro del futbol nacional. La primera jugada inquietante del partido fue a favor de Aurora que, al minuto 22, vio cómo un cabezazo de Julio Rodríguez se fue ligeramente desviada por el paral derecho del portero Braulio Linares.

El otro momento del duelo fue el gol de John Méndez, quien al minuto 30 venció al portero aurinegro, Liborio Sánchez para el 0-1. La jugada la comenzó Pedro Altán por la banda de la izquierda, y tras superar la marca de Pablo Mingorance hizo un centro rasante al punto penal y tras una serie de rebotes, el balón le quedó a Méndez quien no desaprovechó y puso el gol del triunfo parcial.

En la última jugada del primer tiempo, cuando se jugaba el 45+2, apareció Pedro Altán y con un remate potente quiso sorprender a Sánchez, pero el meta local estaba atento y se quedó con el esférico evitando así la segunda caída de su marco.

Victoria y liderato para Municipal 

La primera gran oportunidad de gol para los locales llegó hasta el 54 con un violento remate de Carlos Monterroso, pero el esférico fue bien atajado por Braulio Linares, ahogando así el grito de gol del empate.

Municipal definía el partido al 57 con una buena jugada de Alejandro Cabeza, el futbolista que irrita a la afición roja, pero que en esta oportunidad lograba celebrar hasta las lágrimas por tanto señalamiento en su contra. El gol fue un desahogo total. Pero la historia determinaba que Cabeza seguiría sufriendo en su instancia con Municipal debido a que en la revisión del FVS se determinó que en el arranque de la jugada, el mismo Cabeza metió a mano y de ahí partió el gol, por lo que el árbitro anuló la jugada y con ello el gol de Alejandro.

Con el 0-1 y la jugada de gol anulada a Municipal, el cuadro de Aurora tomó un respiro y soñó en rescatar el partido. Al 66, Daniel Baján recibió el esférico y encaró en un extraordinario mano a mano a Braulio Linares, y tras recorrer varios metros, el futbolista de Aurora terminó por regalarle la pelota a su rival y con ello se perdió el gol del empate. 

Un penal a favor de Municipal le permitió a Erik López hacer el 0-2, con lo cual parecía sentenciar el partido al 77, pero en el 80, un gol de Julio Rodríguez acortó distancia en el marcador para el 1-2.

Al final, ganó Municipal y sigue de líder en el campeonato nacional.   

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal | Alex Meoño

Apertura 2026: Aurora vs. Municipal / Alex Meoño

En Portada

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustiblest
Nacionales

Los bloqueos continúan por el alza del precio de los combustibles

10:22 AM, Sep 10
Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congresot
Nacionales

Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congreso

11:35 AM, Sep 10
Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemalat
Deportes

Presentan el recorrido de la edición 65 de la Vuelta Ciclística a Guatemala

11:54 AM, Sep 10
Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapacest
Nacionales

Militar muere y agentes de la PNC son retenidos durante operativo en Las Verapaces

12:29 PM, Sep 10
¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de Noches de Escuintlat
Farándula

¡Un homenaje a Guatemala! Fabiola Roudha estrena su versión de "Noches de Escuintla"

12:19 PM, Sep 10

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalviralredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar