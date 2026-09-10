Apertura 2026: Municipal derrota a Aurora y sigue como líder

En el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, los equipos de Aurora y Municipal le dieron continuidad a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo se realizó en un escenario deportivo vacío donde prácticamente se lograba escuchar el ambiente producido dentro del terreno de juego.
Apertura 2026: Aurora 1-2 Municipal
El partido tampoco brindó el espectáculo que se esperaba tratándose de dos equipos históricos dentro del futbol nacional. La primera jugada inquietante del partido fue a favor de Aurora que, al minuto 22, vio cómo un cabezazo de Julio Rodríguez se fue ligeramente desviada por el paral derecho del portero Braulio Linares.
El otro momento del duelo fue el gol de John Méndez, quien al minuto 30 venció al portero aurinegro, Liborio Sánchez para el 0-1. La jugada la comenzó Pedro Altán por la banda de la izquierda, y tras superar la marca de Pablo Mingorance hizo un centro rasante al punto penal y tras una serie de rebotes, el balón le quedó a Méndez quien no desaprovechó y puso el gol del triunfo parcial.
En la última jugada del primer tiempo, cuando se jugaba el 45+2, apareció Pedro Altán y con un remate potente quiso sorprender a Sánchez, pero el meta local estaba atento y se quedó con el esférico evitando así la segunda caída de su marco.
Victoria y liderato para Municipal
La primera gran oportunidad de gol para los locales llegó hasta el 54 con un violento remate de Carlos Monterroso, pero el esférico fue bien atajado por Braulio Linares, ahogando así el grito de gol del empate.
Municipal definía el partido al 57 con una buena jugada de Alejandro Cabeza, el futbolista que irrita a la afición roja, pero que en esta oportunidad lograba celebrar hasta las lágrimas por tanto señalamiento en su contra. El gol fue un desahogo total. Pero la historia determinaba que Cabeza seguiría sufriendo en su instancia con Municipal debido a que en la revisión del FVS se determinó que en el arranque de la jugada, el mismo Cabeza metió a mano y de ahí partió el gol, por lo que el árbitro anuló la jugada y con ello el gol de Alejandro.
Con el 0-1 y la jugada de gol anulada a Municipal, el cuadro de Aurora tomó un respiro y soñó en rescatar el partido. Al 66, Daniel Baján recibió el esférico y encaró en un extraordinario mano a mano a Braulio Linares, y tras recorrer varios metros, el futbolista de Aurora terminó por regalarle la pelota a su rival y con ello se perdió el gol del empate.
Un penal a favor de Municipal le permitió a Erik López hacer el 0-2, con lo cual parecía sentenciar el partido al 77, pero en el 80, un gol de Julio Rodríguez acortó distancia en el marcador para el 1-2.
Al final, ganó Municipal y sigue de líder en el campeonato nacional.