 Nueve tramos carreteros con bloqueos: lo que debes saber
Nacionales

Al menos nueve tramos carreteros continúan con bloqueos

Esta noche, varias personas salieron al Anillo Periférico e ingreso de la colonia Bethania para bloquear el paso.

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El bloqueo más reciente se ubica en el ingreso a la colonia Bethania., Municipalidad de Guatemala.
El bloqueo más reciente se ubica en el ingreso a la colonia Bethania. / FOTO: Municipalidad de Guatemala.
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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones (Provial-CIV) informó que durante la noche de este jueves, 10 de septiembre de 2026, se reportaron al menos nueve tramos carreteros con bloqueos en el territorio nacional. En un listado compartido por el ente vial se constató que manifestantes mantienen presencia en carreteras como la CA-9 Sur, es decir, carretera al Pacífico.

Las protestas se mantuvieron pese a que durante la tarde se registró un desalojo en la carretera antigua hacia el municipio de Palín, departamento de Escuintla. En ese lugar, agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) accionaron bombas lacrimógenas, luego de que los manifestantes también lanzaran varios objetos.

Uno de los bloqueos más recientes surgió en la Ciudad de Guatemala, donde varias personas obstaculizaron el paso en la colonia Bethania de la zona 7 capitalina. En ese lugar, la Municipalidad de Guatemala alertó de varios vehículos atravesados en ambos sentidos de la vía.

Asimismo, la ruta al Pacífico presentó al menos tres bloqueos durante la jornada y dos de los mismos se mantuvieron durante la noche. Los puntos afectados son el kilómetro 39, en el municipio de Palín y en el kilómetro 100, del municipio de Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla.

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Las entidades de cada país de la región mantienen el monitoreo correspondiente.

Bloqueos liberados por la PNC

Otro de los bloqueos liberados durante la jornada fue uno que se ubicaba en la zona 12 de Villa Nueva e ingreso a la Central de Mayoreo (CENMA). Autoridades viales reportaron que en ese lugar, los manifestantes abrieron el paso a los vehículos a las 17:00 horas.

Asimismo, otra protesta fue disuelta en el kilómetro 38 de la carretera al Pacífico, en el área del municipio de San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla.

Manifestantes que permanecían en el kilómetro 93 de la carretera CA-2 Occidente también depusieron las medidas de hecho durante esta tarde. El bloqueo permanecía en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

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El bloqueo más reciente se ubica en el ingreso a la colonia Bethania. - Municipalidad de Guatemala.

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