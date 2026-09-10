 Falla eléctrica afecta a Guatemala y Honduras
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Una falla en el sistema eléctrico de Centroamérica afecta a Guatemala y Honduras

Las entidades de cada país de la región mantienen el monitoreo correspondiente.

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Una falla en el sistema de interconexión eléctrico de Centroamérica, sin causas adjudicadas aún, afectó este jueves en un principio a Guatemala y Honduras, aunque algunas fuentes ampliaron el impacto a El Salvador y Nicaragua, sin que lo confirmaran las autoridades locales.

En concreto, el Ente Operador Regional (EOR) del Mercado Eléctrico de América Central, con sede en El Salvador, declaró que el sistema eléctrico de la región ya está "estabilizado" tras declararlo en "Estado de Emergencia", sin dar más detalles de las causas del problema ni sus orígenes.

Por su parte, el Centro Nacional de Despacho de Honduras detalló que una falla, con supuesto origen en su vecino Guatemala, causó un apagón en varias regiones del país, afectando también al "suministro eléctrico" en Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) guatemalteco explicó por su parte que un fallo provocó la desconexión de la interconexión entre Guatemala y México, perdiendo 435.66 MW de carga en el país y afectó de manera directa a los consumidores; no obstante, la entidad confirmó que ya se restablecieron los circuitos.

Las distribuidoras guatemaltecas reportaron fallas locales: la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) registró cortes en más de 20 municipios del centro del país -incluidas Ciudad de Guatemala y Antigua- mientras que Energuate confirmó un servicio irregular en el este y oeste debido a fallas externas en el sistema regional de transporte.

Apagón en Tegucigalpa

En Honduras, el apagón afectó al menos varias zonas de Tegucigalpa, la capital de Honduras, a partir de las 11:47 horas locales (17:47 GMT) durante, al menos, una hora y media, según presenció EFE.

El Centro Nacional de Despacho hondureño indicó que su equipo técnico "ya ha iniciado el proceso de restablecimiento gradual del sistema" y que están "en la espera de la información del Ente Operador Regional (EOR) de la causal".

Honduras registra un déficit de su sistema de energía eléctrica que en los últimos meses ha aumentado debido a la severa sequía causada por el fenómeno El Niño, según las autoridades de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Luz en Ciudad de Guatemala, San Salvador y Managua

Gran parte de Ciudad de Guatemala así como las capitales centroamericanas de San Salvador y Managua (Nicaragua) no se han visto afectadas por interrupciones de luz, hasta el momento, según presenció EFE. Las autoridades salvadoreñas y nicaragüenses tampoco han reportado afectaciones.

Mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá avisó este jueves de que está dando "seguimiento" a un evento registrado hoy -hacia la misma hora en la que se reportaron las fallas en los otros países centroamericanos- "en el Sistema Eléctrico Regional (SER), asociado al disparo de la interconexión México-Guatemala y posteriormente de otras interconexiones".

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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