Conmemoran los 205 años de Independencia con sesión solemne en el Congreso

Autoridades de diferentes organismos de Estado participaron este jueves, 10 de septiembre, en la sesión solemne que se llevó a cabo en el Congreso de la República en conmemoración de los 205 años de emancipación política de la República de Guatemala.
La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta Karin Herrera, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, diputados de diferentes bancadas, diplomáticos y demás funcionarios.
En el pronunciamiento emitido durante la ceremonia, Herrera expresó que la independencia se construye cuando una persona puede expresarse libremente, cuando puede elegir y ser electa, sin obstáculos.
"Cuando encuentra instituciones que responden a los compromisos democráticos y cuando sus derechos son respetados en todo momento", enfatizó la funcionaria.
Mientras tanto, Contreras expresó: "Dicen que cuando uno reza, Dios escucha, pero dicen que cuando uno medita Dios habla y hay que meditar diputados y hay que meditar instituciones del Estado. Hay que meditar todos para tratar de construir una Guatemala hermosa y libre por siempre".
Asimismo, el presidente del Congreso señaló la importancia de meditar para enfrentar el desafío tan grande que se tiene en la actualidad, específicamente relacionado con el "incremento incontrolable" de los precios del combustible que, argumentó, obedece a situaciones externas.
"Pero igual tenemos que responder y resolver. Hay que meditar diputados e instituciones del Estado con la hambruna que ya empezó a aquejar a nuestro pueblo producto de fenómenos naturales, pero que igual tenemos que resolver", concluyó.