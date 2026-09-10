Prevén tránsito complicado por fiestas patrias este viernes

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, anunció este jueves, 10 de septiembre de 2026, que la carga vehicular de mañana podría ser complicada en el Centro Histórico por la celebración de varias actividades relacionadas con las fiestas patrias.
Precisó que para este viernes, 11 de septiembre del 2026, se esperan cerca de 100 actividades relacionadas con desfiles, actividades y fuego patrio dentro de la Ciudad de Guatemala. "Afortunadamente, le estamos informando para tomar medidas personales y, por supuesto, para seguir los lineamientos de los agentes administradores del tránsito", informó el uniformado.
Las actividades de las fiestas patrias programadas para este viernes se concentrarán, generando puntos críticos en las zonas 1,2, 3 y 6, señaló. El comunicador aseguró que la entidad del tránsito de la Ciudad de Guatemala estará implementando un operativo para agilizar el paso vehicular en vías alternas.
Sugirió usar los pasos alternativos cercanos La avenida Elena, Bulevar La Asunción, Calle Martí, Puente Olímpico y el corredor vehicular de la 1a. calle, que abarca las zonas 1, 2 y un sector de la zona 6.
En otras noticias: MP pide cerrar caso contra cuatro exlíderes indígenas por protestas de 2023
Puntos de las actividades patrias
Montejo indicó que algunas actividades de las fiestas patrias se celebrarán en lugares como el Tribunal Supremo Electoral, Parque Isabel la Católica, Cerrito del Carmen, Templo La Candelaria y el área de la avenida Las Victorias.
El encargado de comunicación vial invitó a los capitalinos a estar atentos a las alertas viales que se estarán compartiendo durante la jornada del próximo viernes.
Cabe destacar que durante el día también se podrían presentar manifestaciones relacionadas al costo de los combustibles y otros temas de coyuntura nacional. Durante la noche de este jueves se reportan al menos ocho puntos bloqueados por manifestantes, en diferentes lugares y tramos carreteros del país.