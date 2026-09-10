 MP pide cerrar caso contra exlíderes indígenas
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MP pide cerrar caso contra cuatro exlíderes indígenas por protestas de 2023

La Fiscalía planteó ante el juez que no debe continuar la persecución penal contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y Esteba Toc.

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Los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac durante una audiencia el jueves, 10 de septiembre de 2026. , Omar Solís/Emisoras Unidas
Los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Esteban Toc y Basilio Puac durante una audiencia el jueves, 10 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Ministerio Público (MP) solicitó el cese de la persecución penal en contra de cuatro exlíderes indígenas que enfrentan señalamientos dentro del caso que se investiga por hechos relacionados con las manifestaciones ciudadanas de 2023.

La audiencia está en desarrollo este jueves, 10 de septiembre, en la sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde el juez Tercero Penal, Mynor Moto, se encuentra escuchando los planteamientos de las partes en esta fase crucial, pues se podría cerrar el caso o avanzar a juicio.

Los sindicados son el expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco; el ex vicepresidente de esa organización, Basilio Puac; y el extesorero de la misma, Héctor Chaclán, así como el exlíder indígena del departamento de Sololá, Esteban Toc.

En el caso de Pacheco y Chaclán, los cargos que se les atribuyen incluyen asociación ilícita, terrorismo y obstaculización a la acción penal. Mientras tanto, a Puac y Toc se les sindica de los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.

Los representantes de la Fiscalía le solicitaron al juez que ninguno de los procesados sea enviado a juicio y que, por el contrario, los señalamientos e su contra sean desestimados y se detenga la persecución penal. El argumento es que consideran que no hubo ningún delito al realizar las manifestaciones pacíficas de 2023.

Organizaciones internacionales piden frenar "persecución"

Impunity Watch emitió un pronunciamiento en enero de 2026 con respecto a la situación que enfrenta el ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Basilio Puac, y consideró que su detención es arbitraria.

De igual forma, la organización señaló que es inaceptable que continúe la persecución contra líderes indígenas que defendieron la democracia en Guatemala, por lo que condenó la aprehensión de Puac.

En ese contexto, señaló que es urgente que cesara la criminalización y se restableciera la credibilidad del Ministerio Público.

Mientras tanto, en mayo de 2026 la organización Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán y exigió su inmediata liberación, pues para entonces continuaban en prisión.

* Con información de Omar Solís y Oscar Grijalva, Emisoras Unidas.

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