 Amnistía Internacional declara presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán
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Amnistía Internacional declara presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán

"Nunca debieron ser encarcelados", expresó una de las delegadas de la organización con respecto a la situación que enfrentan los exdirigentes indígenas.

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La organización Amnistía Internacional ha designado como presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, que llevan más de un año encarcelados al estar señalados por el Ministerio Público (MP) de dirigir las manifestaciones ciudadanas de 2023.

Según la entidad, la detención de los exdirigentes indígenas es injusta y se dio solamente por haber hecho uso de su derecho de protesta pacífica y libertad de expresión.

"Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos", dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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