 Autoridades indígenas exigen liertad para Pacheco y Chaclán
Nacionales

Autoridades indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán, a un año de su detención

"¡No son criminales!", expresan los integrantes de 48 Cantones de Totonicapán que se reunieron en el perímetro de la sede del Ministerio Público y realizan una marcha en la capital para pedir justicia en el caso de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Compartir:
Pueblos indígenas realizan manifestación en alrededores del Ministerio Público para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán., Omar Solís/Emisoras Unidas
Pueblos indígenas realizan manifestación en alrededores del Ministerio Público para exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y otros pueblos indígenas se reunieron este jueves, 23 de abril, en la Ciudad de Guatemala para realizar una caminata pacífica en la que piden la liberación de los exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, al cumplirse un año de su captura por estar vinculados a un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023.

Los ciudadanos se presentaron a los alrededores del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1, donde colocaron afiches en postes y paredes en los que se observan las fotografías de los detenidos y se menciona que no son criminales, por lo que se exige justicia pronta y objetiva para resolver su situación.

Estas medidas las tomaron para denunciar la continuidad de lo que califican como una "persecución política" contra sus líderes, al cumplirse un año de la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán, expresidente y extesorero de la junta directiva de los 48 Cantones, respectivamente.

El pronunciamiento fue realizado frente al edificio de la fiscalía, un lugar que, según indicaron, tiene un significado especial debido a las jornadas de protesta que protagonizaron en 2023 en defensa del Estado de derecho y la democracia.

De acuerdo con un comunicado al que le dieron lectura, durante 106 días consecutivos las comunidades indígenas se movilizaron de forma pacífica para rechazar lo que consideraron un intento de golpe de Estado, así como acciones del sistema de justicia que, afirman, vulneraron la voluntad popular expresada en las urnas.

Las autoridades indígenas sostienen que, desde entonces, el Ministerio Público ha incurrido en actos ilegales y ha utilizado figuras penales ambiguas, como el delito de terrorismo, para criminalizar a líderes comunitarios. En ese contexto, reiteraron que la resistencia pacífica "no es terrorismo" y exigieron respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas15 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas15 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas16 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas16 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas17 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas17 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas18 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas18 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas19 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas19 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas20 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas20 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas21 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas21 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas23 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas23 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas24 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas24 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidasmanifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas22 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidasmanifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas22 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidasmanifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas23 |

manifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidasmanifestacion-48-cantones-luis-pacheco-hector-chaclan-emisoras-unidas23 /

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán | Foto: Omar Solís/EU

Manifestación de los 48 Cantones de Totonicapán para pedir libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán / Foto: Omar Solís/EU

Marcha pacífica recorre la capital

Desde el perímetro del MP salió una marcha que recorrerá distintos puntos de la capital, pasará por la Corte de Constitucionalidad (CC), hasta concluir en la Plaza Central, donde se realizará un pronunciamiento final.

Entre sus principales demandas, las autoridades indígenas solicitaron el cese de la persecución política, la revisión inmediata de la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán, y el archivo de cualquier intento de utilizar cargos de terrorismo contra quienes defienden la democracia.

Asimismo, anunciaron que iniciarán acciones ante la CC para poner fin al uso indebido del sistema penal como mecanismo de criminalización.

"El sistema de justicia ha sido utilizado para castigar a quienes se alzan con dignidad", señalaron en el comunicado, en el que también exigieron la liberación de ambos líderes.

Finalmente, las autoridades reafirmaron la legitimidad de las estructuras indígenas y rechazaron que se les vincule con asociaciones ilícitas, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta a la situación.

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán | Omar Solís/EU

Pueblos indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán / Omar Solís/EU

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

En Portada

Autoridades indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán, a un año de su detenciónt
Nacionales

Autoridades indígenas piden libertad para Pacheco y Chaclán, a un año de su detención

09:26 AM, Abr 23
EE.UU. sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloat
Nacionales

EE.UU. sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloa

10:41 AM, Abr 23
CSJ rechaza solicitudes de retiro de inmunidad contra el diputado Allan Rodríguezt
Nacionales

CSJ rechaza solicitudes de retiro de inmunidad contra el diputado Allan Rodríguez

07:42 AM, Abr 23
Lamine Yamal: Volveré más fuerte y con más ganas que nuncat
Deportes

Lamine Yamal: "Volveré más fuerte y con más ganas que nunca"

10:30 AM, Abr 23
Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de finalt
Deportes

Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de final

10:17 AM, Abr 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana Santaredes socialesLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos