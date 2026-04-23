Autoridades indígenas exigen liertad para Pacheco y Chaclán

Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán y otros pueblos indígenas se reunieron este jueves, 23 de abril, en la Ciudad de Guatemala para realizar una caminata pacífica en la que piden la liberación de los exdirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, al cumplirse un año de su captura por estar vinculados a un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023.
Los ciudadanos se presentaron a los alrededores del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1, donde colocaron afiches en postes y paredes en los que se observan las fotografías de los detenidos y se menciona que no son criminales, por lo que se exige justicia pronta y objetiva para resolver su situación.
Estas medidas las tomaron para denunciar la continuidad de lo que califican como una "persecución política" contra sus líderes, al cumplirse un año de la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán, expresidente y extesorero de la junta directiva de los 48 Cantones, respectivamente.
El pronunciamiento fue realizado frente al edificio de la fiscalía, un lugar que, según indicaron, tiene un significado especial debido a las jornadas de protesta que protagonizaron en 2023 en defensa del Estado de derecho y la democracia.
De acuerdo con un comunicado al que le dieron lectura, durante 106 días consecutivos las comunidades indígenas se movilizaron de forma pacífica para rechazar lo que consideraron un intento de golpe de Estado, así como acciones del sistema de justicia que, afirman, vulneraron la voluntad popular expresada en las urnas.
Las autoridades indígenas sostienen que, desde entonces, el Ministerio Público ha incurrido en actos ilegales y ha utilizado figuras penales ambiguas, como el delito de terrorismo, para criminalizar a líderes comunitarios. En ese contexto, reiteraron que la resistencia pacífica "no es terrorismo" y exigieron respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Marcha pacífica recorre la capital
Desde el perímetro del MP salió una marcha que recorrerá distintos puntos de la capital, pasará por la Corte de Constitucionalidad (CC), hasta concluir en la Plaza Central, donde se realizará un pronunciamiento final.
Entre sus principales demandas, las autoridades indígenas solicitaron el cese de la persecución política, la revisión inmediata de la prisión preventiva de Pacheco y Chaclán, y el archivo de cualquier intento de utilizar cargos de terrorismo contra quienes defienden la democracia.
Asimismo, anunciaron que iniciarán acciones ante la CC para poner fin al uso indebido del sistema penal como mecanismo de criminalización.
"El sistema de justicia ha sido utilizado para castigar a quienes se alzan con dignidad", señalaron en el comunicado, en el que también exigieron la liberación de ambos líderes.
Finalmente, las autoridades reafirmaron la legitimidad de las estructuras indígenas y rechazaron que se les vincule con asociaciones ilícitas, al tiempo que hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse atenta a la situación.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.