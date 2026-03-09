 Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

La Comisión Internacional de Derechos Humanos realizó la visita en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala

Una delegación de la CIDH visitó, en la cárcel de Mariscal Zavala, a los ex integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, Foto CIDH
Una delegación de la CIDH visitó, en la cárcel de Mariscal Zavala, a los ex integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán / FOTO: Foto CIDH

Una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDHvisitó en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala a los ex integrantes de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán y al ex fiscal anticorrupción, Stuardo Campo.

La delegación indicó que Pacheco, Chaclán y Campo están privados de la libertad, hechos documentados por la Comisión Interamericana.

En el contexto de la captura de Luis Pacheco, la CIDH rechazó "la continua instrumentalización espuria de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público (MP) que atenta contra el Estado democrático de derecho".

La CIDH recordó que "el 23 de abril de 2025, el MP, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, anunció la detención de Luis Pacheco —expresidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y actual viceministro de energía y minas—". Asimismo, resaltó la detención de "Héctor Manuel Chaclán —extesorero de dicha Junta Directiva—, por los delitos de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia".

El documento que habla de la captura de Luis Pacheco agrega que, "Según el MP, personas líderes indígenas e integrantes de los 48 cantones de Totonicapán habrían liderado los bloqueos registrados en 2023, con el propósito de tomar el control de la sede de la institución. Señaló que las órdenes de captura fueron emitidas por un juez competente y que existirían otras tres órdenes de detención contra autoridades indígenas, por los mismos hechos. Además, la investigación permanecería bajo reserva judicial".

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

La Misión de la Unión Europea manifestó su preocupación por los recientes nombramientos para la CC, ocurridos en un ambiente de alta tensión, marcado por presiones ajenas y cuestionamientos sobre la integridad de algunos candidatos.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

