Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

La Unión Europea (UE) informó que la Misión de Acompañamiento de la UE a los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales de 2026 ha iniciado su cuarta visita al país.
Los expertos de la misión estarán en Guatemala durante marzo, con el objetivo de observar directamente los distintos eventos relacionados con las elecciones de segundo grado, así como sostener reuniones con actores que participan en estos procesos.
A través de un comunicado la Misión se refirió a las decisiones adoptadas la semana pasada en el marco de los procesos de selección y nombramiento de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
Uno de los aspectos destacados por la misión en sus primeras comunicaciones fue la importancia de cumplir con los plazos legales de los distintos procesos, lo que se ha cumplido hasta el momento.
Asimismo, valoró que el Congreso de la República haya realizado entrevistas a los candidatos a la Corte de Constitucionalidad; sin embargo, manifestó su preocupación por que los recientes nombramientos hayan tenido lugar en un ambiente de alta tensión, marcado por presiones ajenas y cuestionamientos sobre la integridad de algunos candidatos.
"La Misión también ha seguido de cerca la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó al Congreso llevar a cabo la décima quinta sesión ordinaria del pleno. Al respecto, la Misión nota que existe un debate legítimo sobre los límites de la función de control que ejerce la Corte de Constitucionalidad sobre las decisiones de otros poderes del Estado.", indicó.
La Misión agregó que la sucesión de acontecimientos plantea interrogantes sobre los alcances del principio de separación de poderes, la independencia de las instituciones involucradas y la legitimidad de los mecanismos de elección de magistrados.
La Misión recordó que la Constitución Política de la República permite que los poderes del Estado designen con autonomía y en ejercicio de sus facultades constitucionales. "Sus decisiones deberían responder, ante todo, al interés público, así como al compromiso de fortalecer la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.", indicó
"Para garantizar procesos de designación judicial plenamente legítimos, transparentes y acordes con los estándares democráticos y del Estado de derecho, sería deseable que los nombramientos fueran consecuencia de un debate sustantivo sobre la idoneidad e integridad de los candidatos.", añadió la Misión.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*