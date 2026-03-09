PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

A través de un comunicado el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) considera que el ejercicio de las tachas es un mecanismo importante de participación ciudadana en el proceso de la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).
El PEI-GT indicó que pretende darle visibilidad a la participación ciudadana, para que la Comisión de Postulación de Fiscal General, examine las tachas y se pronuncie sobre las mismas.
"Las tachas son la voz de la ciudadanía y por lo tanto, deben ser consideradas y analizadas.", indicó el PEI-GT.
Por tal razón, el PEI-GT invita a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil a compartir información relevante sobre las personas aspirantes al cargo de Fiscal General de la República.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a un proceso transparente, basado en criterios constitucionales y estándares internacionales sobre autonomía, integridad e idoneidad del Ministerio Público (MP).
La información recibida por el Panel será analizada conforme a criterios técnicos y estándares internacionales. La recepción no implica validación automática ni determinación de responsabilidad penal o administrativa.
La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) difundió este lunes, 9 de marzo, a través del diario oficial el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos mínimos para continuar en el proceso.
Asimismo, se convocó a toda aquella persona para que, del 10 al 12 de marzo, pueda asistir al módulo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia y presentar los impedimentos que considere procedentes en contra de los aspirantes.
Además, se convocó a los aspirantes a la realización de las pruebas psicométricas, las cuales se llevarán a cabo el próximo 24 de marzo en la Universidad del Valle de Guatemala. Mientras que para el 9 de abril está programada la fase de entrevistas con los comisionados.
Con información de Winston Cano y David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*