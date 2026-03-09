CIDH inicia semana de audiencias en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde abordará situaciones urgentes de derechos humanos y un diálogo abierto con organizaciones sociales sobre los desafíos del sistema interamericano.
Stuardo Ralón, presidente de la entidad, indicó que la comisión viajó a Guatemala por invitación del Gobierno, pues normalmente sesiona en su sede en Washington, pero los Estados de la región pueden convocarla para llevar a cabo las reuniones en sus territorios. Este año tendrán también un período de sesiones en Panamá, que será en junio.
Puntualmente sobre Guatemala, señaló que es una semana de audiencias completa que arranca hoy. Según explicó, son sesiones para escuchar específicamente casos de operadores de justicia, pueblos y comunidades indígenas, temas de movilidad humana y personas privadas de libertad, entre otras relacionadas con el continente, así que se presentarán delegaciones de distintas naciones.
"Muchas veces el diálogo a nivel nacional no ocurre por distintas razones. Entonces, este es un espacio de diálogo interamericano donde están las organizaciones sociales de ese país, la delegación del Estado y lo que hace la comisión es facilitar ese diálogo. El otro tipo de audiencias son de oficio, donde la comisión propone temas para reflexionar, los cuales son generales. Estas reuniones son de carácter público y cualquier persona puede acercarse a escucharlas", explicó.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde indicó que la CIDH brinda un espacio para fomentar el diálogo y el proceso de escucha, ya que muchas veces hay temas que a nivel nacional no logran conversarse entre las partes involucradas, entonces la comisión lo incluye en un período de sesiones y emplea su papel de mediación.
"(En esta ocasión,) vienen personas de Ecuador, de Perú, de diferentes países de la región, del Caribe. Es decir, vamos a tener representantes de sociedad civil de todo el continente y también delegaciones del Estado. Normalmente, en la delegación del Estado viene la defensoría del pueblo y algún embajador, ya sea el acreditado en Guatemala o al que está acreditado ante la OEA", compartió.
Abordarán situación de operadores de justicia en Guatemala
Ralón compartió que en el caso de Guatemala se tiene previsto desarrollar una audiencia para abordar aspectos relacionados con operadores de justicia. Sin embargo, detalló que en esa no tendrá participación, sino que le corresponderá a la relatora de Guatemala, la comisionada Andrea Pochack.
Ello porque, según mencionó, el pleno de la comisión, que es de siete miembros, tiene a su cargo audiencias paralelas, así que a la vez se pueden tener hasta tres audiencias y el trabajo se distribuye para ir atendiendo los diferentes diálogos.
Finalmente, Ralón explicó que este período de sesiones se diferencia de la visita in loco que llevó a cabo la CIDH, pues en esta ocasión no se trata de un espacio para tocar temas específicos de Guatemala o abordar la situación del país, sino de abrir espacios para escuchar sobre casos de distintos países y temas.
Mencionó que la anterior visita se hizo en terreno para analizar la situación de los derechos humanos en Guatemala y terminó con la entrega de un informe, pero ahora los acercamientos serán para dialogar y surgirán conclusiones de cada audiencia, que después se incluyen en un informe general sobre el período de sesiones.