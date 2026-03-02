 UE: Guatemala vive "momento crítico" por elecciones
Nacionales

La UE advierte que Guatemala vive "momento crítico" por elección de autoridades judiciales

La misión de acompañamiento de la Unión Europea concluyó su tercera visita al país y emitió un pronunciamiento al respecto.

Banderas de la Unión Europea (UE) y Guatemala. / FOTO: Mineco

La representación de la Unión Europea en Guatemala aseguró este lunes que el país centroamericano vive un "momento crítico" de cara a la elección de sus autoridades judiciales en el primer semestre del año, unas designaciones trascendentales para la lucha contra la corrupción en las que se ha tratado de "obstaculizar" el proceso.

Mediante sus canales oficiales, la Unión Europea detalló sus conclusiones tras culminar una tercera visita a Guatemala por parte de una misión especial, que bajo invitación del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León ha verificado la situación de las elecciones judiciales que se llevan a cabo actualmente.

Entre sus conclusiones, la misión que visitó Guatemala subrayó "su preocupación en la medida en que ha recibido información creíble de que diferentes actores estarían pretendiendo obstaculizar la transición de autoridades en las instituciones sujetas a renovación".

De igual manera, destacó que hay sectores y actores que pretenden "favorecer a candidaturas que han estado vinculadas con actuaciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, o que intentaron impedir la transferencia pacífica del poder en 2023".

Es por ello que la misión considera que Guatemala vive un "momento crítico" y no descartan que la Unión Europea "haga uso de las herramientas" a su disposición para "responder ante las dinámicas identificadas".

2026, año crucial en Guatemala por cambio de autoridades

Guatemala vive actualmente un proceso para elegir, como establece la ley, a sus nuevas autoridades en la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de la nación, y en el Tribunal Supremo Electoral, además de un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Precisamente la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta, se encuentra sancionada por la misma Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y de intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia al actual gobernante, Bernardo Arévalo de León.

Según expertos, las designaciones de las nuevas autoridades judiciales son trascendentales para la lucha contra la corrupción por los próximos años en Guatemala.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

