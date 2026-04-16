Anuncian "caminata pacífica" para exigir liberación de exlíderes indígenas

Los 48 Cantones de Totonicapán y autoridades indígenas y ancestrales anunciaron la realización de una caminata pacífica el próximo jueves, 23 de abril, en la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de exigir la liberación de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes cumplen un año en prisión preventiva.
Por medio de un comunicado, lo 48 Cantones se pronunciaron sobre la situación que enfrentan los exintegrantes de la junta directiva de esa organización y calificaron el caso en su contra como una "injusticia". Sostuvieron que ambos fueron detenidos por defender la voluntad popular y la democracia durante 2023.
Según expusieron, en el transcurso de un año el sistema de justicia no ha presentado pruebas concluyentes en su contra. Además, denunciaron la falta de un juez imparcial en el proceso. También aseguraron que se han utilizado mecanismos legales para prolongar su detención preventiva.
Recordaron que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han señalado el caso como una detención arbitraria y parte de un litigio malicioso.
Convocan a sumarse a "caminata pacífica"
Las autoridades indígenas anunciaron que se realizará la caminata la próxima semana y convocaron también a integrantes de organizaciones sociales y sindicatos, así como a estudiantes y ciudadanía en general a sumarse al movimiento.
Entre las principales demandas destacan la libertad inmediata de los detenidos, el nombramiento de un juez imparcial y el cese de la criminalización de la protesta social.
La actividad iniciará a las 7:00 de la mañana frente al Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, y recorrerá distintos puntos de la capital hasta concluir en la Plaza Central, donde se realizará un pronunciamiento final.
Los organizadores hicieron un llamado a la población a participar de forma pacífica, señalando que "la lucha por la justicia es de todos los pueblos".
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7