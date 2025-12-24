Luis Pacheco y Héctor Chaclán envían carta desde prisión

Por medio de una carta escrita a mano, los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, desearon "que este 24 de diciembre el nacimiento del Niño Dios, sea en el corazón de cada uno de nosotros".
Desde prisión, ya cumpliendo ocho meses privados de libertad, en un proceso malicioso, represivo, vengativo y sobre todo injusto", declararon los firmantes.
"Enviamos saludos a nuestros pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo, para que este 24 de diciembre el nacimiento del niño Dios sea en el corazón de cada uno de nosotros", indicaron.
Pacheco y Chalán llaman a la oración
El documento insta a que el pueblo se una en oración y "pidamos a Dios justicia, para que no sea selectiva, cumpliendo su papel de ser objetiva".
Aclaramos que el querellante adhesivo mal utiliza los medios procesales para retrasar este proceso de criminalización, el cual debería ser legal y justo", afirman.
Explicaron que esas acciones del querellante buscan mantenerlos en prisión.
La misiva añade que ellos sirvieron dignamente al pueblo de Totonicapán y seguirán en resistencia "por nuestras familias, por usted, por Guatemala, por un futuro mejor para nuestros hijos".
Les deseamos Feliz Navidad y que la privación de nuestra libertad sea de bendición para usted, que tiene la oportunidad de estar libre y en familia", finalizaron Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Hechos más recientes
El pasado viernes 19 de diciembre, el Juzgado Quinto Penal suspendió una audiencia que serviría para verificar una posible medida sustitutiva para ambos señalados.
Cabe destacar que a Pacheco y Chaclán les imputan los delitos de Terrorismo, Asociación ilícita, Instigación a delinquir, Obstaculización a la acción penal y Obstrucción de justicia. Sin embargo, pobladores de los 48 Cantones consideran que las acusaciones son falsas y son una venganza por las protestas del 2023 para exigir la defensa de la democracia.