 Luis Pacheco y Héctor Chaclán envían carta desde prisión
Nacionales

Luis Pacheco y Héctor Chaclán envían carta desde prisión

Los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán envían un mensaje de Navidad y reclaman que se haga justicia.

Compartir:
Los representantes de organizaciones sociales expresaron respaldo a los exdirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que permanecen en prisión.
Los manifestantes piden que se agilice el caso en contra de Luis Pacheco y Héctor Chaclán. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Por medio de una carta escrita a mano, los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, desearon "que este 24 de diciembre el nacimiento del Niño Dios, sea en el corazón de cada uno de nosotros".

Desde prisión, ya cumpliendo ocho meses privados de libertad, en un proceso malicioso, represivo, vengativo y sobre todo injusto", declararon los firmantes.

"Enviamos saludos a nuestros pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo, para que este 24 de diciembre el nacimiento del niño Dios sea en el corazón de cada uno de nosotros", indicaron.

Pacheco y Chalán llaman a la oración

El documento insta a que el pueblo se una en oración y "pidamos a Dios justicia, para que no sea selectiva, cumpliendo su papel de ser objetiva".

Aclaramos que el querellante adhesivo mal utiliza los medios procesales para retrasar este proceso de criminalización, el cual debería ser legal y justo", afirman.

Explicaron que esas acciones del querellante buscan mantenerlos en prisión.

La misiva añade que ellos sirvieron dignamente al pueblo de Totonicapán y seguirán en resistencia "por nuestras familias, por usted, por Guatemala, por un futuro mejor para nuestros hijos".

Les deseamos Feliz Navidad y que la privación de nuestra libertad sea de bendición para usted, que tiene la oportunidad de estar libre y en familia", finalizaron Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

En noticias relacionadas consulte: Luis Pacheco y Héctor Chaclán pasarán la Navidad en prisión

Luis Pacheco y Héctor Chaclán pasarán la Navidad en prisión

Diputada Sonia Gutiérrez señala que el caso de ambos líderes debe llamar la atención del pueblo de Guatemala.

Hechos más recientes

El pasado viernes 19 de diciembre, el Juzgado Quinto Penal suspendió una audiencia que serviría para verificar una posible medida sustitutiva para ambos señalados.

Cabe destacar que a Pacheco y Chaclán les imputan los delitos de Terrorismo, Asociación ilícita, Instigación a delinquir, Obstaculización a la acción penal y Obstrucción de justicia. Sin embargo, pobladores de los 48 Cantones consideran que las acusaciones son falsas y son una venganza por las protestas del 2023 para exigir la defensa de la democracia.

En Portada

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

CC pide informe sobre la aprobación del Presupuesto 2026

08:28 AM, Dic 24
Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógicat
Tendencias

Entre mitos y ciencia: 6 misterios navideños que aún desafían la lógica

08:25 AM, Dic 24
Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferest
Nacionales

Amanecer sin colas vehiculares: Piden precaución a choferes

07:41 AM, Dic 24
Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletast
Nacionales

Capturan a seis hombres acusados de robar motocicletas

07:14 AM, Dic 24

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos