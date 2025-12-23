Luis Pacheco y Héctor Chaclán pasarán la Navidad en prisión

Después de que se suspendieran varias audiencias en el caso contra los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, se confirmó que ambos pasarán la Navidad en prisión. En contra de los aludidos pesan acusaciones por su participación en las manifestaciones en defensa de la democracia del año 2023.
En ese caso, la congresista Sonia Gutiérrez opinó, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que "Este tema nos debe llamar la atención como país, como pueblo de Guatemala. Como trasfondo, lo que está ocurriendo es ese reflejo del colapso del sistema de justicia".
"Los pueblos indígenas, históricamente, hemos tenido un Estado que nos ha marginado, lo que se está ejemplificando es la represión contra ese acto legítimo que desempeñan las autoridades indígenas en beneficio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas", lamentó la legisladora.
Es una clara persecución de carácter político en contra de las autoridades que defendieron la democracia y el voto popular. El sistema de justicia sigue estando al lado de los grupos que han dominado el poder y que les ha incomodado la defensa de la democracia", declaró Gutiérrez.
"Un sistema de justicia que condena a los más pobres, a los más marginados, y privilegia a los más pudientes, es intolerable a todas luces", declaró la diputada.
No ven fundamentos en caso contra Pacheco y Chaclán
En tanto, el abogado defensor Juan Castro consideró que "los derechos difusos que aparentemente defiende la Fundación Contra el Terrorismo no están debidamente acreditados". El profesional del derecho agregó que "están siguiendo un patrón que siempre han utilizado en otros procesos, como en el caso de José Rubén Zamora, etc., utilizando mecanismos dilatorios, como las recusaciones".
Castro añadió que se vive "un uso abusivo del derecho penal. Como en otros casos, ellos desisten de ser parte, pero ya lograron su objetivo, que es entorpecer el proceso".
Asimismo, Gutiérrez indicó que "El Congreso es el reflejo de un Estado al que muy poco le han importado los pueblos indígenas. Es preocupante que a estas autoridades (indígenas) se encuentren bajo un proceso con todas las debilidades y maniobras de dilatación de los procesos, y el sector político no está atento a este problema".
Cuando digo que el sector político sigue incluyendo esas falsas posturas y cooptan el sistema de justicia, hay un silencio de la mayoría de diputados, de las bancadas; no se atreven a hablar del tema, porque, en principio, le dan poca prioridad e importancia", lamentó la parlamentaria.
La diputada agregó que "si profundizamos un poco más, creo que hay un nivel de 'comparsa', y ese silencio lo que refleja es complicidad también alrededor de todas esta persecución que hay en contra de las autoridades indígenas y contra aquellos que defienden el Estado de Derecho".
Reiteran persecución política contra Pacheco y Chaclán
El abogado Juan Castro señaló que existe una persecución política al afirmar que "para nosotros, y para muchas personas, este es un proceso de persecución política contra las autoridades indígenas".
No existen medios de prueba que puedan vincular una responsabilidad directa de parte de Luis Pacheco y Héctor Chaclán de haber dado instrucciones o que se pueda establecer que hayan sido protestas violentas", argumentó el profesional del derecho.
"Todo esto fue dentro del derecho al ejercicio de protesta que tienen los ciudadanos; puede ser que tenga una consecuencia jurídica que haya habido bloqueos, pero no es terrorismo ni asociación ilícita", subrayó Castro.
Con información del programa A Primera Hora de Emisoras Unidas FM.