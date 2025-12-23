 Motorista choca contra un poste en la ruta al Atlántico
Cámara graba fatal impacto de motorista contra un poste en la ruta al Atlántico

Momento en que motorista impacta contra un poste y muere en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico.

Fatal accidente de motorista en la ruta al Atlántico., Captura de pantalla video Facebook.
Fatal accidente de motorista en la ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video captado por una cámara a bordo de un vehículo se ha difundido en redes sociales al mostrar el instante exacto en que un motorista pierde la vida en un accidente ocurrido en la ruta al Atlántico. El hecho se registró durante la madrugada del lunes 22 de diciembre, frente a Plaza San Rafael, en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la grabación, el motorista circulaba a alta velocidad por el carril derecho de la carretera. En las imágenes se observa que, en un momento, el conductor realiza un movimiento brusco, aparentemente con la intención de rebasar a otro vehículo. Sin embargo, al intentar regresar a su carril, calcula mal la maniobra, pierde el control de la motocicleta y termina impactando de frente contra un poste ubicado a un costado de la vía.

El fuerte choque provocó que el motorista quedara gravemente herido sobre la cinta asfáltica. Minutos después, al lugar acudieron Bomberos Municipales, quienes confirmaron que el hombre, de aproximadamente 30 años de edad, ya no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado.

Motorista falleció a causa de politraumatismo

Según el reporte oficial de los cuerpos de socorro, el accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, una zona de alta circulación vehicular incluso en horas de la madrugada. Además, informaron que la causa de muerte fue politraumatismo, derivado del impacto directo contra el poste

Por su parte, el director de comunicación social de la Entidad Metropolitana Reguladora del Transporte y Tránsito (EMETRA),, Amílcar Montejo,dio a conocer que la motocicleta involucrada portaba las placas M-964MFQ. Tras el percance, agentes de tránsito acordonaron el área para facilitar el trabajo de las autoridades y regular la circulación, que se vio afectada por varios minutos.

El video ha generado reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han señalado la peligrosidad del exceso de velocidad y las maniobras imprudentes, especialmente en tramos urbanos de alta afluencia vehicular. Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas a respetar los límites de velocidad, mantener el control del vehículo y conducir con precaución para evitar tragedias como la ocurrida en la ruta al Atlántico.

Guatemala
