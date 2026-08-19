 Hallan muerta a actriz embarazada
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Hallan muerta a querida actriz que estaba embarazada

El esposo y su suegra son señalados por presuntamente someterla a fuertes presiones tras quedar embarazada.

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Actriz / FOTO: Actriz
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La muerte de la actriz y modelo Tvisha Sharma, de 33 años, ha conmocionado totalmente a India. La joven fue encontrada sin vida en su vivienda de Bhopal apenas cinco meses después de contraer matrimonio.

Ahora, su esposo y su suegra enfrentan acusaciones dentro de una investigación que ha revelado presuntas presiones psicológicas y un conflicto relacionado con un embarazo. Tvisha Sharma había construido una trayectoria como modelo y actriz.

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Tvisha Sharma - Tvisha Sharma

Cabe destacar que, en 2012 ganó un concurso de belleza en Pune, donde obtuvo el título de "Miss Pune". Posteriormente participó en campañas publicitarias, proyectos cinematográficos y trabajó en el área de marketing para empresas privadas.

La joven conoció a Samart Singh en febrero de 2025 mediante una aplicación de citas y ambos se casaron en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la relación comenzó a enfrentar dificultades poco después de la boda.De acuerdo con la investigación de la Oficina Central de Investigación de India (CBI), Samart Singh y su madre, Giribala Singh, una jueza jubilada, fueron acusados de incitación al suicidio y trato cruel contra Tvisha.

Más de la actriz

La familia de la actriz sostiene que existían conflictos relacionados con exigencias de dote y que la joven habría sido sometida a constantes presiones dentro de su matrimonio. Uno de los señalamientos más graves surgió después de que Tvisha quedara embarazada en abril. Según sus familiares, su esposo y su suegra habrían afirmado que el bebé era de otro hombre y la habrían presionado para interrumpir el embarazo.

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Giribala Singh rechaza estas acusaciones y asegura que Tvisha decidió abortar por voluntad propia. También ha sostenido que su nuera atravesaba problemas de salud mental y que su muerte se trató de un suicidio.

La CBI presentó un expediente de aproximadamente 600 páginas ante un tribunal, en el que documentó las acusaciones contra el esposo y la suegra de la actriz. Ambos niegan las imputaciones. El caso de Tvisha Sharma continúa bajo investigación y las autoridades no descartan que puedan presentarse nuevos cargos si aparecen más evidencias.

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