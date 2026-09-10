Objeciones de diputados a nueva ley sobre combustibles

Los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentaron este jueves, 10 de septiembre, una serie de objeciones y observaciones con respecto al decreto número 9-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.
La referida normativa fue aprobada esta semana por el Congreso de la República como una forma de aliviar el impacto del alza en los precios de los combustibles, que han alcanzado valores históricos, con más de Q47 por galón de diésel.
Por medio de un oficio dirigido al presidente del Legislativo, Luis Contreras, los diputados expresaron que antes de enviar el decreto al Ejecutivo para su sanción y publicación, la Presidencia debe entregar copia a todos los diputados y si no recibiera observación dentro de los cinco días siguientes, se entenderá que no hay objeción y se seguirá el proceso correspondiente.
Sin embargo, se detalla que, conforme al Precedente Legislativo 2-2017, que establece que, si una normativa recibe objeciones y las mismas son aceptadas por el pleno del Congreso, como máxima autoridad de ese organismo, el decreto aprobado no se remitirá al Ejecutivo y quedará en el archivo de la Dirección Legislativa, haciéndose constar la decisión del pleno en acuerdo legislativo.
Objeciones y observaciones que plantea VOS
Al respecto, el referido bloque legislativo consideró que la ley fue aprobada violentando principios fundamentales de seguridad y certeza jurídica, la transparencia y el respeto al debido proceso legislativo. Entre los puntos destacados, se mencionó que "se presta a engañar a la población" y que, más bien, no genera beneficios para la misma.
De igual forma, VOS enfatizó que votó en contra de que se creara este tipo de subsidio dirigido directamente a los importadores y que, a su criterio, es un "robo" a la ciudadanía.
Congreso aprueba medida para subsidiar el combustible
El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, que establece una medida temporal para mitigar el impacto de los altos precios del combustible en Guatemala. Con 130 votos a favor, validó la "Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos", destinando un monto total de Q2 mil 500 millones para esta acción.
Esta normativa fija precios máximos para la venta al consumidor en las estaciones de servicio: Q39 por galón tanto para diésel como para gasolina regular, y Q41 por galón para la gasolina superior. Los precios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.
Para financiar el apoyo temporal, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) podrá ajustar e incrementar el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los fondos provendrán de Q1 mil 280 millones asociados al crédito fiscal del IVA, Q1 mil 220 millones de recaudaciones presupuestarias y Q400 millones provenientes del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip).
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7