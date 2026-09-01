 Diputados proponen un digesto jurídico nacional en 2023
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Diputados proponen crear un Digesto Jurídico Nacional

Estas son las funciones que tendría el Digesto Jurídico Nacional.

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Iniciativa 6839 busca crear un Digesto Jurídico Nacional., Omar Solís.
Iniciativa 6839 busca crear un Digesto Jurídico Nacional. / FOTO: Omar Solís.
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Un grupo de diputados oficialistas presentó la iniciativa 6839, con la que buscan crear un Digesto Jurídico Nacional que permita a la población consultar de manera gratuita y actualizada las leyes, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones de aplicación general en Guatemala.

La propuesta fue presentada ante la Dirección Legislativa por los diputados Raúl Barrera, Olga Villalta, Alma Luz Guerrero, Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria. El proyecto plantea establecer un sistema nacional que reúna y organice la normativa vigente en una sola plataforma de consulta pública.

De acuerdo con la iniciativa, el Digesto Jurídico Nacional tendría carácter jurídico-documental y sería de aplicación para las instituciones del Estado que emitan normas de cumplimiento general. La intención es conectar y ordenar la legislación para facilitar su búsqueda y consulta.

Durante la presentación, Barrera cuestionó que actualmente quienes necesitan acceder a versiones actualizadas de leyes y reglamentos puedan depender de servicios privados que funcionan mediante suscripción. Según el legislador, una de estas plataformas tiene un costo de Q2 mil 95.

Acceso a la legislación vigente

El diputado sostuvo que el acceso a la legislación vigente no debería depender de la capacidad de una persona para pagar por una suscripción, especialmente cuando se trata de información de carácter público.

La propuesta establece que la Dirección de Estudios Legislativos del Congreso sería la encargada de desarrollar la plataforma, que llevaría el nombre de "Digesto Jurídico Nacional" y estaría integrada al sitio web del Organismo Legislativo.

El proyecto contempla una implementación gradual, comenzando por las normas consideradas de mayor jerarquía e impacto público. La plataforma permitiría a estudiantes, abogados, profesionales y ciudadanos consultar gratuitamente las disposiciones legales vigentes.

De aprobarse, la iniciativa representaría un cambio en la forma en que la población accede a la legislación nacional, al concentrar en un mismo sistema información jurídica que actualmente puede encontrarse dispersa en diferentes fuentes.

Con información de Omar Solís, fotoperiodista de Emisoras Unidas. 

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