Desmantelan narcolaboratorio en San José Pinula

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron un narcolaboratorio durante siete diligencias policiales desarrolladas en el departamento de Guatemala, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Durante diligencias de allanamiento se localizaron diversas sustancias ilícitas en distintas presentaciones, entre ellas aproximadamente 93,000 piedras de crack; 40,500 "colmillos" con cocaína; 46 frascos con marihuana; 33 bolsas con cocaína; cápsulas que contenían polvo blanco, presuntamente cocaína; así como 671 paquetes rectangulares con la misma droga, además Q122,700.00 en efectivo y una máquina contadora de dinero, indicó el Ministerio Público (MP).
Asimismo, fueron incautados diversos materiales y precursores utilizados para la preparación, dosificación y empaque de drogas, incluidos procaína, bicarbonato, levamisol, lidocaína, benzocaína, paquetes de rectangulares vacíos los cuales habían sido utilizados para la preparación de la droga empaquetada; aproximadamente 50,000 recipientes plásticos vacíos en forma de colmillo, pesas y una máquina para sellar blísteres.
Durante la inspección en otro inmueble confiscaron varios paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones para armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo.
Las Fuerzas de Seguridad continúan con las inspecciones correspondientes para establecer las actividades que se realizaban en el lugar y determinar posibles vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico.
Arsenal
La Fuerza Especial de Intervención y Reacción Halcones de la SGAIA, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) en allanamiento realizado en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, reportan la captura de una mujer de 38 años, ya que tenía en su posesión un arsenal.
La diligencia, realizada es en seguimiento a una investigación, que ha permitido localizar seis armas de fuego; siendo dos fusiles, uno de ellos equipado con silenciador, dos lanzagranadas, una subametralladora y una pistola, 7,557 cartuchos para arma de fuego de diferentes calibres, 86 cargadores, ocho supresores o silenciadores de sonido, otro silenciador, miras telescópicas y diversos accesorios para armas de fuego.
La detenida y los indicios incautados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal, mientras investigación continuará.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*