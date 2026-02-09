Desmantelan narcolaboratorio en Izabal

Las fuerzas de seguridad confirmaron este lunes, 9 de febrero, la localización de un espacio utilizado como narcolaboratorio. El hallazgo se dio en un sector de la aldea Naranjal Yaxté, en el municipio de El Estor, Izabal.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), este hecho tuvo lugar durante un operativo antinarcótico realizado por personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) en coordinación con el Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público.
"En el referido punto fue localizado y destruido un narcolaboratorio de extracción de pasta y base para cocaína", detalló un portavoz de la entidad de seguridad.
Agregó que en el lugar se localizaron seis toneles con hoja de coca, triturada, seis toneles con gasolina, tres sacos de sulfato de amoniaco, dos sacos de cal y una máquina trituradora.
Reciente incautación de droga
Las fuerzas de seguridad de Guatemala informaron el pasado 28 de enero sobre la incautación de casi cinco toneladas de cocaína valoradas en 86,4 millones de dólares en un operativo efectuado en Puerto Quetzal, el mayor decomiso bajo la administración de Bernardo Arévalo de León.
El operativo, liderado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, se extendió durante varios días en las instalaciones de la portuaria, ubicadas a unos 100 kilómetros al sur de la capital, donde se llevó a cabo el operativo antidrogas.
Las autoridades destacaron que fueron encontrados 1.566 paquetes ocultos en tres contenedores, los cuales fueron inspeccionados exhaustivamente por los agentes.
Según el Ministerio de Gobernación (Interior), la droga fue hallada en sacos de harina distribuidos en un total de siete contenedores procedentes de Costa Rica.
El cargamento total, que suma 4.169 paquetes (4.927 kilogramos) contabilizados hasta el momento, fueron trasladados vía aérea por helicópteros de la Unidad Aérea del Ministerio (UNAGOB) hacia bodegas de seguridad en la capital guatemalteca para su posterior incineración bajo control judicial.