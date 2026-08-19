 ¡Belleza! Adriana Ruano comparte espectacular fotografía
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¡Belleza! Adriana Ruano comparte espectacular fotografía

Junto a la imagen, la única atleta con oro olímpico dejó un texto que genera inquietud entre sus seguidores.

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Adriana Ruano cuando ganó el oro olímpico en París 2024
Adriana Ruano cuando ganó el oro olímpico en París 2024 / FOTO: Facebook de Adriana Ruano
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Este miércoles 19 de agosto, la atleta Adriana Ruano, única campeona olímpica del deporte guatemalteco, usó sus redes sociales para compartir una sensacional imagen y un mensaje que ha dejado inquieto a sus seguidores, debido a que la deportista chapina sigue en plena preparación para encarar compromisos deportivos o situaciones de vida personal.

Sentada en un sillón verde y vestida de negro, con accesorios de color mostaza, la atleta que alcanzó la medalla de oro en el tiro con armas de caza en los Juegos Olímpicos París 2024, se muestra con una mirada fija en el horizonte y una leve sonrisa, que invita a encarar nuevos retos.

Junto a la fotografía publicada en Facebook, Adriana Ruano subió este mensaje: "Con la mirada firme en lo que sigue". A lo que sus seguidores comenzaron a llenar el área de comentarios con frases motivacionales, de felicitación y ante todo de reconocimiento a su labor como atleta.   

Hasta el momento no hay más detalles del significado de dicha imagen, pero la misma se publica días después de la participación de la delegación de Guatemala en los XXV Juegos Centroamericanos y del Cariba Santo Domingo 2026, donde el tiro con armas de caza obtuvo grandes resultados.

Respecto a la competencia individual, la poseedora del metal de oro olímpico terminó quinto lugar del foso el pasado 29 de julio, por lo que quedó lejos de estar en el podio de mujeres.

Pero en la prueba foso por equipos, Adriana Ruano, junto a Enrique Brol ganador el oro centroamericano y del caribe, permitiendo que la chapina no se viniera con las manos vacías al territorio nacional.

¿Qué viene para Adriana Ruano?

Adriana Ruano sigue junto a la Selección Nacional de Tiro con Armas de Caza su preparación para encarar retos internacionales y seguir destacando con buenos resultado, así como lo ha hecho en su carrera deportiva.

De acuerdo al calendario de la Federación Internacional de Tiro con Armas Deportivas de Caza existen tres grandes eventos para finalizar sus actividades este 2026, entre las cuales, podría existir alguna participación chapina.

  • Grand Prix de Hélices ZZ: Programado del 2 al 3 de septiembre de 2026 en Braga, Portugal
  • Grand Prix de Cyprus (FITASC Sporting): Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en Limassol, Chipre
  • Copas Mundiales y Grand Prix adicionales: Distribuidos a lo largo del año en sedes de Europa, Asia y América.
Hace dos años, Adriana Ruano dio la alegría más grande a Guatemala

El nombre de Guatemala estuvo en boca del todo el mundo luego del oro olímpico de Adriana Ruano.

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