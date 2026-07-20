Rescatan bebé abandonada; madre detenida en Baja Verapaz

Las fuerzas de seguridad confirmaron este lunes, 20 de julio, la captura de una mujer de 18 años señalada de abandonar a su hija de cinco meses a orillas un río de la aldea San Ignacio, Salamá, departamento de Baja Verapaz.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la comisaría 52 le dieron seguimiento a una alerta ciudadana recibida a través de la línea de emergencias 110, donde se reportaba el hallazgo de la menor.
"Los líderes comunitarios rescataron a la bebé y la entregaron a los agentes, quienes de inmediato rastrearon el área y localizaron y capturaron a la responsable", explicó un portavoz de la institución de seguridad.
La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional de Salamá para su evaluación médica, sin que hasta el momento se tenga un reporte oficial acerca de su estado de salud.
Por aparte, se informó que la PNC realizó realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y garantizar la guarda y protección de la niña por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Mujer podría estar bajo efectos de sustancias
Según reportaron las autoridades, al momento de su detención, la sindicada presentaba posibles signos de intoxicación alcohólica o de haber consumido alguna sustancia desconocida. Debido a la mencionada situación, la detenida también fue ingresada a un centro asistencial.
El caso continúa bajo investigación, principalmente porque se presume que el padre de la bebé logró darse a la fuga al observar la presencia policial.
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PGN resguarda a menor
La PGN explicó que la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Baja Verapaz le da seguimiento al caso de la bebé que fue abandonada a la orilla de un río en el municipio de Salamá. Según la información, actualmente continúa bajo observación médica en un centro asistencial.
Mientras tanto, se realizó la investigación social correspondiente, mediante la cual se identificó un recurso familiar; sin embargo, todavía deben llevarse a cabo las entrevistas y otros procesos.
"Las diligencias son necesarias para determinar la idoneidad de las personas propuestas para asumir su cuidado y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la menor", explicó la entidad.
* Con información de Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7