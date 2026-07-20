El Afinador e Impacto Mortal; estrenos de la semana

Los amantes del cine tienen dos nuevas opciones para disfrutar en la pantalla grande esta semana. Los estrenos son Afinador e Impacto Mortal y aterrizan en la cartelera con historias completamente diferentes, pero que prometen mantener al público al filo de la butaca gracias a su mezcla de misterio, acción y supervivencia.
Ambos filmes destacan entre los estrenos más esperados de estos días y ofrecen propuestas ideales para quienes buscan emociones fuertes. Uno de los lanzamientos más llamativos de la semana es El Afinador, un thriller protagonizado por Leo Woodall, Dustin Hoffman y Jean Reno, bajo la dirección del ganador del Óscar Daniel Roher.
La historia sigue a un talentoso afinador de pianos cuya vida cambia por completo cuando se ve obligado a utilizar sus extraordinarias habilidades para abrir cajas fuertes. Lo que inicia como una situación inesperada termina envolviéndolo en una compleja red criminal donde cada decisión podría costarle la vida.
Con una narrativa que combina crimen, misterio, romance y música, la cinta apuesta por el desarrollo de sus personajes y mantiene el suspenso hasta los últimos minutos. La actuación de Dustin Hoffman y la presencia de Jean Reno refuerzan una producción que ha recibido comentarios positivos por su elegante construcción narrativa y su cuidado diseño sonoro.
Otra película que no te puedes perder
Para quienes prefieren la adrenalina y la acción, Impacto Mortal, dirigida por Renny Harlin, ofrece una intensa historia de supervivencia protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley. Cabe destacar que la película comienza cuando un avión realiza un aterrizaje de emergencia en el océano.
Lo que parecía ser el final de la pesadilla apenas marca el inicio de una lucha desesperada por sobrevivir, ya que los pasajeros quedan atrapados en aguas infestadas de tiburones y deberán enfrentarse tanto a los depredadores como a las difíciles condiciones del mar.
Con escenas cargadas de tensión, efectos visuales y una atmósfera claustrofóbica, la producción promete mantener al espectador en constante suspenso mientras los sobrevivientes buscan cualquier oportunidad para escapar con vida.