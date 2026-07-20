Celulares sin Netflix desde julio 2026: ¡Entérate aquí!

Netflix implementó una nueva actualización que marcará el fin del soporte para varios teléfonos inteligentes lanzados hace más de una década. Desde el 20 de julio de 2026, algunos dispositivos ya no podrán abrir, actualizar o utilizar la popular plataforma de streaming, una medida que busca mejorar la seguridad y el rendimiento del servicio.
Cabe destacar que, la decisión responde a la necesidad de adaptar la aplicación a tecnologías más recientes. Los dispositivos antiguos ya no cuentan con la capacidad suficiente para ejecutar las nuevas funciones de Netflix, además de presentar limitaciones en memoria, procesamiento y protocolos de seguridad.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, los siguientes modelos dejarán de ser compatibles con la plataforma:
• Samsung Galaxy S5
• Sony Xperia M4 Aqua
• Motorola Moto X
• LG G4
• HTC One M8
• Huawei Ascend Mate 7
• Asus ZenFone 2
En el caso de los dispositivos Apple, Netflix continuará funcionando únicamente en aquellos equipos que sean compatibles con iOS 17 o iPadOS 17. Los modelos que ya no puedan actualizarse a estas versiones también perderán acceso a la aplicación. La compañía explicó que las nuevas versiones de su aplicación requieren mayor potencia de procesamiento, más memoria RAM y compatibilidad con estándares modernos de seguridad y transmisión de contenido.
Netflix dejará de funcionar
Mantener el soporte para dispositivos con hardware obsoleto representa un mayor costo de desarrollo y limita la incorporación de nuevas funciones, por lo que Netflix optó por enfocar sus esfuerzos en equipos más recientes. Los usuarios pueden verificar fácilmente el modelo y la versión del sistema operativo desde el menú de Ajustes del dispositivo.
Si el celular aparece en la lista, la alternativa más recomendable es cambiar a un dispositivo más reciente que continúe recibiendo actualizaciones de software y seguridad. Esto no solo permitirá seguir disfrutando de Netflix, sino también garantizará una mejor experiencia con otras aplicaciones que, con el paso del tiempo, también dejarán de ser compatibles con equipos antiguos.