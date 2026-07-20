 Piloto de avión hace broma a pasajeros argentinos
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VIDEO: Piloto de avión hizo creer a pasajeros argentinos que eran campeones del Mundial

por Oliver Paniagua
Piloto español hace creer a pasajeros argentinos que ganaron el Mundial y luego revela la verdad., Redes sociales.
Piloto español hace creer a pasajeros argentinos que ganaron el Mundial y luego revela la verdad. / FOTO: Redes sociales.

La broma de un piloto en pleno vuelo a decenas de pasajeros argentinos que aún desconocían el resultado de la final del Mundial.

Un piloto español protagonizó una broma que rápidamente se volvió viral después de hacer creer a un grupo de pasajeros argentinos que su selección había ganado la final del Mundial 2026 frente a España.

El momento ocurrió durante un vuelo, cuando el comandante tomó el micrófono para dirigirse a los pasajeros y referirse al partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su mensaje comenzó con un tono solemne y dio a entender que Argentina había conquistado el título.

Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", dijo.

Las palabras fueron interpretadas por los pasajeros como una confirmación de que Argentina había derrotado a España. En cuestión de segundos, el interior del avión se llenó de gritos, aplausos y cánticos de "dale campeón", mientras los aficionados celebraban lo que creían era una nueva conquista mundialista.

Sin embargo, la alegría duró poco. Después de dejar que los pasajeros festejaran durante varios segundos, el piloto reveló el verdadero resultado de la final.

España es el campeón y ha ganado 1-0", anunció.

La reacción de los pasajeros tras saber la verdad 

La reacción fue inmediata. El ambiente festivo desapareció y el avión quedó en silencio, mientras algunos pasajeros mostraban sorpresa, incredulidad y molestia al descubrir que habían sido engañados por el comandante.

La grabación del momento comenzó a circular en redes sociales como X, TikTok, Instagram y Facebook, donde generó miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios calificaron la broma como ingeniosa, mientras otros consideraron que el piloto llevó demasiado lejos la provocación hacia los aficionados argentinos.

El video se convirtió así en uno de los contenidos virales posteriores a la final, en la que España se consagró campeona tras vencer 1-0 a Argentina.

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