Los Muppets sorprenden en el Mundial 2026 y recrean el famoso remo vikingo

Los Muppets se robaron las miradas durante el histórico show de medio tiempo del Mundial 2026, con Animal en la batería y una recreación del festejo que Noruega convirtió en fenómeno mundial.

Los Muppets aportaron música, humor y nostalgia al histórico espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, disputada entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium.

Los reconocidos personajes se integraron a una producción que reunió a artistas internacionales, músicos, bailarines y una orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Uno de los momentos más comentados llegó cuando el grupo recreó el famoso "remo vikingo", la celebración popularizada por la selección de Noruega durante su recorrido por la competencia.

En las imágenes del espectáculo se observa a Animal tocando la batería con la energía que lo caracteriza, mientras otros personajes se mezclan con músicos, bailarines y elementos visuales relacionados con el futbol.

La aparición combinó el estilo irreverente de los Muppets con uno de los fenómenos virales más recordados del Mundial 2026.

Animal se apoderó de la batería

Animal fue uno de los personajes que más destacó durante el segmento. El integrante de la banda Dr. Teeth and the Electric Mayhem apareció detrás de una batería personalizada y acompañó con sus movimientos exagerados la interpretación de la orquesta.

El personaje golpeó los tambores mientras Gustavo Dudamel dirigía a los músicos instalados sobre el terreno de juego. La secuencia alternó imágenes de Animal, los instrumentos, el director venezolano y los bailarines que recorrían el escenario instalado temporalmente en la cancha.

Animal de Los Muppets - Foto EFE

Su presencia fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde numerosos espectadores recordaron sus apariciones en "The Muppet Show" y sus actuaciones junto a músicos reconocidos.

Animal es conocido por su personalidad impulsiva, sus gritos y su manera caótica de tocar la batería. Estas características fueron aprovechadas por la producción para aportar humor a un bloque musical conducido por Dudamel.

Los Muppets se sumaron al remo vikingo

El momento más relacionado con el Mundial 2026 llegó cuando los artistas realizaron el denominado "remo vikingo".

Los participantes se colocaron en fila y movieron los brazos de manera coordinada, imitando la acción de remar. La coreografía hizo referencia a la celebración utilizada por los jugadores y aficionados de Noruega durante el torneo.

La selección de Noruega quedó fuera del Mundial 2026 después de caer ante Inglaterra en los cuartos de final, pero dejó una marca que fue más allá de sus resultados deportivos.

El equipo encabezado por Haaland logró que el "Viking Row" o "remo vikingo" fuera adoptado por aficionados de diferentes nacionalidades. El gesto representaba la identidad escandinava del conjunto y permitía que los jugadores celebraran junto al público.

Incluso después de la eliminación, los seguidores continuaron realizando la coreografía en distintos lugares. Su incorporación al espectáculo de la final confirmó el alcance que tuvo durante el torneo.

Kermit y los personajes infantiles se unen a la fiesta

Además de Animal, el espectáculo incorporó personajes de los Muppets y de Sesame Street. Kermit la Rana, Miss Piggy, Elmo y el Monstruo Comegalletas habían sido anunciados como parte de la producción organizada para la final.

La FIFA explicó antes del encuentro que su participación estaría vinculada con el propósito educativo del espectáculo. Los personajes han acompañado a varias generaciones mediante programas que combinan aprendizaje, entretenimiento, música y humor.

La aparición de estos personajes permitió que el espectáculo conectara con públicos de distintas edades. Para los niños representaban figuras reconocibles, mientras que muchos adultos los asociaron con programas que marcaron su infancia.

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