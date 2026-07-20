Asesinan a dos mujeres en Sanarate

La tarde de este lunes 20 de julio se registró un hecho de violencia en el barrio La Línea, zona 3 de Sanarate, El Progreso, en el que perdieron la vida dos mujeres, informaron los cuerpos de socorro.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, acudieron en respuesta a varias llamadas de emergencia, tras múltiples detonaciones de arma de fuego en el interior de una vivienda.
Al llegar al lugar los paramédicos de bomberos localizaron a dos mujeres sin vida, a consecuencia de heridas de arma de fuego, las víctimas fueron identificadas como: Karoly Cariely Ucelo Fajardo, de 17 años y Eunice Ucelo Fajardo, de 24, entre los cuerpos de ambas víctimas se localizó a una bebé de cinco meses ilesa, informaron los cuerpos de socorro.
Bomberos informaron que una Valentina Fajardo de 5 años presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
Los socorristas también atendieron a dos más de 8 y 9 años, ya que sufrieron crisis nerviosa.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen acordonado el inmueble para resguardar la escena, mientras peritos e investigadores del Ministerio Público (MP) desarrollan el procesamiento correspondiente, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.
Hasta el momento se desconocen las causas o el móvil que originaron el ataque armado.
Con información de Emisoras Unidas, Sanarate.