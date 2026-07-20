 Asesinan a dos mujeres en Sanarate
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Asesinan a dos mujeres en Sanarate

Bomberos localizan con vida a una bebé en la vivienda, dónde ocurrió el crimen.

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Bomberos auxiliaron a una bebé de cinco meses que fue encontrada en la vivienda, dónde ocurrió el crimen., Foto Emisoras Unidas Sanarate
Bomberos auxiliaron a una bebé de cinco meses que fue encontrada en la vivienda, dónde ocurrió el crimen. / FOTO: Foto Emisoras Unidas Sanarate
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La tarde de este lunes 20 de julio se registró un hecho de violencia en el barrio La Línea, zona 3 de Sanarate, El Progreso, en el que perdieron la vida dos mujeres, informaron los cuerpos de socorro. 

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, acudieron en respuesta a varias llamadas de emergencia, tras múltiples detonaciones de arma de fuego en el interior de una vivienda. 

Al llegar al lugar los paramédicos de bomberos localizaron a dos mujeres sin vida, a consecuencia de heridas de arma de fuego, las víctimas fueron identificadas como: Karoly Cariely Ucelo Fajardo, de 17 años y Eunice Ucelo Fajardo, de 24, entre los cuerpos de ambas víctimas se localizó a una bebé de cinco meses ilesa, informaron los cuerpos de socorro.  

Bomberos informaron que una Valentina Fajardo de 5 años presentaba una herida de arma de fuego en el brazo derecho, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. 

Los socorristas también atendieron a dos más de 8 y 9 años, ya que sufrieron crisis nerviosa. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen acordonado el inmueble para resguardar la escena, mientras peritos e investigadores del Ministerio Público (MP) desarrollan el procesamiento correspondiente, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se desconocen las causas o el móvil que originaron el ataque armado. 

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La entidad aclaró que este fenómeno no representa un incremento en la actividad eruptiva y expuso de qué se trata.

Con información de Emisoras Unidas, Sanarate. 

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