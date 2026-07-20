CC reactiva destitución del alcalde de Santiago Atitlán

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió reactivar la destitución del alcalde de Santiago Atitlán, Sololá, Francisco Coché, esto por denuncias en su contra por corrupción.
La Corte de Constitucionalidad que confirmó la resolución, señaló que el expediente se encuentra en tramite por lo que no se pueden ampliar detalles.
La resolución tiene que seguir el procedimiento correspondiente y cumplir con el proceso administrativo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que el jefe edil deje el cargo.
El alcalde fue denunciado por las autoridades del pueblo Tz'utujil por supuestos actos de corrupción en la Municipalidad, motivo por el cual, los comunitarios habían tomado en su momento las instalaciones del edificio municipal y un plantón frente a la comuna como medida de presión para que renunciara Francisco Coché.
El pasado 1 de julio un grupo de personas irrumpió en una reunión del Concejo Municipal para exigir la renuncia del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coché. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intentaron mediar por la vía del diálogo; sin embargo, este fue suspendido debido a la falta de acuerdos entre ambas partes.
Posteriormente, un grupo de personas ingresó de forma violenta al salón, donde agredió físicamente al alcalde municipal y a otras personas presentes, incendió el inmueble y trasladó al jefe edil ante la multitud, donde continuó siendo golpeado y presuntamente fue rociado con gasolina con la intención de prenderle fuego.
Las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron debido a la tensión que se presentaba en el lugar y esto permitió rescatar al alcalde y dispersar a los manifestantes. Mientras tanto, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial fuera del departamento para recibir atención médica.
Además, durante la noche del 1 de julio se registraron nuevos disturbios, entre ellos la quema de llantas, ataques contra la subestación de la PNC y el incendio de una unidad policial. Asimismo, se reportó que una persona que permanecía en el hospital falleció el 2 de julio debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
El ente encargado de la persecución penal indicó que, como parte de las diligencias de investigación, se requirieron informes a la PNC, se tomaron declaraciones de las personas agraviadas y se solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizar las evaluaciones médico-legales que correspondan.
Se avanza en los análisis de la información recabada, por lo que la investigación continúa en desarrollo en seguimiento a los incidentes que ocurrieron en Santiago Atitlán.