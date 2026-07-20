El racismo y la islamofobia aumentaron durante el Mundial 2026

Un informe registró más de 40 mil mensajes de odio durante el Mundial. Lamine Yamal fue la principal víctima de ataques racistas e islamófobos durante el torneo.

El Mundial 2026 no solo concentró la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, sino que también puso en evidencia el incremento de discursos de odio en las redes sociales. De acuerdo con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), se detectó una presencia significativa de mensajes racistas e islamófobos durante el torneo, dirigidos especialmente contra el futbolista español Lamine Yamal. El joven jugador, de ascendencia marroquí por parte de su padre y ecuatoguineana por parte de su madre, fue blanco de comentarios discriminatorios relacionados con su origen y su identidad.

El informe del OBERAXE registró más de 40.000 publicaciones con contenido de odio durante el mes de junio. El ámbito deportivo representó el segundo principal detonante de estos mensajes, al concentrar el 16 % de los casos analizados, solo por detrás de las publicaciones vinculadas con la inseguridad ciudadana. Asimismo, el estudio identificó que los ataques a políticas públicas relacionadas con la inmigración, así como otros temas de actualidad, también alimentaron la difusión de discursos discriminatorios en las plataformas digitales.

Lamine Yamal, principal víctimas del racismo e islamofobia

Entre los colectivos más afectados destacaron las personas de origen norteafricano, quienes concentraron el 88 % de los contenidos de odio detectados. Aunque los mensajes dirigidos específicamente contra personas musulmanas disminuyeron en comparación con el mes anterior, continuaron representando una proporción importante del total. El observatorio también advirtió un preocupante aumento de publicaciones que deshumanizan o degradan a determinados grupos, además del uso frecuente de insultos, amenazas, sarcasmo, imágenes, videos y memes que favorecen la rápida propagación de estos mensajes.

Frente a esta situación, el informe resalta la importancia de fortalecer las acciones para prevenir y combatir el racismo y la islamofobia en los entornos digitales. Si bien las plataformas eliminaron una parte considerable de los contenidos denunciados, aún existen diferencias significativas en la eficacia de sus mecanismos de moderación. El caso de Lamine Yamal refleja la necesidad de promover el respeto, la inclusión y la convivencia tanto dentro como fuera del deporte, recordando que el fútbol debe ser un espacio de unión y no un escenario para la discriminación.

Lionel Messi ante Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 - EFE

Etiquetas