Ricardo Arjona y su familia disfrutaron de la final del Mundial 2026: ¿a quién apoyaron?

La actriz Adria Arjona compartió imágenes desde la final del Mundial 2026 donde asistió junto a su padre y hermanos. Aunque no dijeron abiertamente a qué selección apoyaban, un detalle en sus fotografías terminó revelando cuál era su favorita.

La final del Mundial 2026 reunió a miles de aficionados y decenas de celebridades en el New York New Jersey Stadium, donde España derrotó 1-0 a Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo.

Entre los invitados estuvieron el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y su hija, la actriz Adria Arjona, quienes compartieron en redes sociales varios momentos de la jornada futbolística y dejaron ver cómo vivieron uno de los partidos más importantes del año.

Las historias publicadas por Adria muestran a ambos disfrutando del ambiente previo al encuentro, recorriendo las áreas VIP del estadio y siguiendo el desarrollo del compromiso desde uno de los palcos.

Un detalle reveló a quién apoyaban

Aunque ninguno de los dos escribió explícitamente el nombre de la selección a la que alentaba, las imágenes compartidas por la actriz dejaron pocas dudas.

En una de las fotografías, Adria aparece junto a Ricardo Arjona con dos franjas de pintura celeste y blanca en la mejilla, colores característicos de la bandera de Argentina.

En otra historia, la actriz acompañó una selfie junto a su padre con el mensaje "My Date" y un corazón blanco, mientras conservaba la pintura en el rostro.

Además, durante el partido publicó una panorámica del estadio con el balón en movimiento, dejando ver que seguían atentamente el desarrollo de la final.

Las publicaciones sugieren que Adria como Ricardo Arjona apoyaron a la selección argentina durante el encuentro.

Adria y Ricardo Arjona - Redes sociales

Ricardo Arjona ya había mostrado su respaldo a Argentina

La presencia del cantante en la final no sorprendió a muchos de sus seguidores.

Días antes, Ricardo Arjona ya había celebrado en redes sociales la clasificación de Argentina a la final tras vencer a Inglaterra en las semifinales. El guatemalteco compartió mensajes de entusiasmo por el triunfo de la Albiceleste, reafirmando la simpatía que mantiene desde hace varios años por esa selección.

Incluso durante el torneo también reaccionó a otras victorias argentinas, convirtiéndose en uno de los famosos latinoamericanos que siguieron de cerca el recorrido del equipo encabezado por Lionel Messi.

Por ello, las fotografías publicadas por Adria durante la final terminaron confirmando lo que muchos aficionados ya sospechaban.

Adria y Ricardo Arjona - Redes sociales

Las historias también reflejaron la cercana relación entre padre e hija. En una de las imágenes aparecen acompañados por otros familiares y amigos en la zona VIP del estadio, mientras otra selfie muestra únicamente a ambos sonriendo antes del inicio del encuentro.

Ricardo Arjona vistió una camisa blanca de manga corta, lentes oscuros y una gorra negra, mientras que Adria optó por una blusa blanca, lentes de sol y un collar plateado, además de la pintura celeste y blanca en el rostro.

Los dos se mostraron relajados y disfrutando de la experiencia desde uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Ricardo Arjona Mundial 2026 - Captura de pantalla

Adria Arjona vive uno de los mejores momentos de su carrera

La actriz ha consolidado su carrera en Hollywood durante los últimos años. Ha participado en producciones como Andor, Morbius, Hit Man, Father of the Bride y Blink Twice, convirtiéndose en una de las intérpretes latinoamericanas con mayor proyección internacional. Además, desde 2024 mantiene una relación con el actor Jason Momoa.

Su presencia en la final del Mundial 2026 llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar las historias compartidas desde el estadio.

Familia Arjona - Redes sociales

Una final llena de celebridades

La final entre España y Argentina reunió a personalidades del deporte, la música, el cine y la política.

En las tribunas también estuvieron integrantes de la familia real española, quienes viajaron a Estados Unidos para apoyar a La Roja en el partido por el título.

El espectáculo de medio tiempo contó con artistas internacionales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y Burna Boy, además de la participación de Los Muppets y el coro PS22 Chorus.

Con un estadio completamente lleno, la final del Mundial 2026 se convirtió en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del año.

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