¿Quién domina el historial entre España y Argentina?

Así está el historial de partidos entre Argentina y España antes de la final del Mundial.

España y Argentina se enfrentarán este domingo por el título de la Copa Mundial 2026, en una final que pondrá frente a frente a dos selecciones con un historial completamente equilibrado.

En total, ambas selecciones se han enfrentado 14 veces. Cada una suma seis victorias y se registran dos empates. La igualdad también se refleja en los goles: España ha marcado 19 tantos, mientras Argentina suma 18. Apenas un gol separa a ambos equipos en el historial.

Sin embargo, solo existe un antecedente entre España y Argentina en la historia de los Mundiales. Ocurrió en Inglaterra 1966, durante la fase de grupos, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1 en Villa Park.

Luis Artime marcó los dos goles de Argentina, mientras que Pirri anotó para España. Aquel partido se disputó el 13 de julio de 1966 y, hasta ahora, era el único enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones.

Cancelación de la Finalissima

El resto de los duelos fueron amistosos. El más reciente se disputó en 2018 y terminó con una contundente victoria de España por 6-1, con un triplete de Isco. Argentina, por su parte, había ganado 4-1 en el enfrentamiento anterior, disputado en 2010.

La nueva final también llega después de la cancelación de la Finalissima que estaba prevista para marzo. El duelo entre los campeones de Europa y Sudamérica finalmente no se disputó.

Ahora, España y Argentina volverán a encontrarse en el escenario más importante del futbol. El historial general está igualado, pero este domingo una de las dos selecciones romperá definitivamente el equilibrio y añadirá una nueva estrella a su camiseta.

Después de 60 años, volverán a enfrentarse en un Mundial. Esta vez, con la Copa del Mundo en juego.

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