 Salamá: Capturan a sospechoso de atacar a una agente PMT
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Capturan a sospechoso de atacar a una agente PMT en Salamá

La PNC aseguró que el principal sospechoso de atacar a la agente de tránsito fue detenido en la zona 1 de Salamá.

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El ataque armado causó varios operativos de investigación en Salamá, Baja Verapaz., PNC de Guatemala.
El ataque armado causó varios operativos de investigación en Salamá, Baja Verapaz. / FOTO: PNC de Guatemala.

Luego de varios allanamientos en Salamá, Baja Verapaz, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de uno de los presuntos responsables de realizar un ataque armado en contra de una agente de la Policía Municipal de Tránsito de la localidad.

Las autoridades añadieron que la aprehensión se ejecutó en la 2a. calle de la zona 1, en el Barrio Alcantaría de Salamá, Baja Verapaz. El detenido es Fredy Ardany Orozco Jaibal, de 32 años.

"Según el caso, la captura se realizó mientras agentes policiales desarrollaban acciones de rastreo y localización de los presuntos responsables de un ataque armado registrado la tarde del pasado jueves en la plazuela La Infiesta", reportó la PNC desde Salamá.

Como resultado del ataque armado, las autoridades locales reportaron que una agente de la Policía Municipal de Tránsito de Salamá quedó herida con arma de fuego. La PNC añadió que las grabaciones de varias cámaras de videovigilancia fueron clave para la detención.

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Relato del ataque en Salamá

Según las pesquisas, el ahora capturado sería uno de los presuntos responsables del ataque armado registrado contra la agente de PMT.

"En las imágenes se muestra que, tras caminar varias cuadras, el detenido llegó en una motocicleta para recoger al otro presunto implicado", según el reporte policial.

"Dicho sujeto fue capturado cuando conducía una motocicleta color azul, con placas de circulación M-291JSY. Al momento de ser identificado, se encontraba en aparente estado de ebriedad y no presentó licencia de conducir ni tarjeta de circulación", aseguraron las autoridades.

La PNC añadió que, durante la captura "se le incautaron cuatro colmillos con posible droga, presuntamente cocaína, así como un teléfono celular".

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Las autoridades continúan trabajando en el lugar para dar con más indicios que ayuden a esclarecer el ataque contra la trabajadora del orden vial. El Ministerio Público aseguró que continúa desarrollando actividades para esclarecer el incidente armado en esta localidad.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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