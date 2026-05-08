 Atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá
Nacionales

Difunden video del momento exacto en que atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá

Cámara capta cómo atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá, Baja Verapaz.

Compartir:
Video revela ataque a balazos contra agente de la PMT., Captura de pantalla video de Facebook.
Video revela ataque a balazos contra agente de la PMT. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue atacada a balazos mientras realizaba labores de ordenamiento vehicular en Salamá, Baja Verapaz, hecho que ha generado conmoción en la población y en redes sociales.

En las imágenes se observa a la agente cumpliendo labores de regulación del tránsito en la vía cuando un hombre, ubicado a un costado de la calle, saca un arma de fuego y le dispara en múltiples ocasiones, provocando que caiga herida en la cinta asfáltica.

Tras el ataque, la oficial cae herida en la cinta asfáltica ante la presencia de conductores y peatones que se encontraban en el sector. El agresor huye inmediatamente del lugar luego de efectuar los disparos, sin que en el video se observe una intervención inmediata de autoridades en ese momento.

En la misma grabación aparece otro hombre cercano a la escena, por lo que las autoridades han iniciado investigaciones para determinar si existe algún vínculo con el atacante o si su presencia está relacionada con el contexto previo del hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque ni han informado sobre amenazas previas en su contra.

Municipalidad de Salamá se pronuncia 

Posteriormente, la Municipalidad de Salamá emitió un comunicado en el que condenó el ataque armado y expresó su solidaridad con la agente, su familia y el personal de la PMT.

La comuna informó que la agente se encuentra en estado crítico y delicado, bajo vigilancia médica constante, luchando por su vida tras el ataque.

Asimismo, la comuna hizo un llamado enérgico a la población a rechazar la violencia y a promover una cultura de respeto hacia las autoridades.

Las autoridades locales y de seguridad han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del ataque y esclarecer los hechos.

En Portada

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso t
Deportes

Sin ganador en el estadio Cementos Progreso

06:26 PM, Mayo 07
CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalot
Nacionales

CUC presenta amparo por supuesto incumplimiento del Acuerdo Agrario firmado por Arévalo

10:15 PM, Mayo 07
Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal generalt
Nacionales

Mujeres indígenas exigen una justicia sin exclusión al nuevo fiscal general

05:32 PM, Mayo 07
Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialistat
Deportes

Guatemala Sub-20 con grupo complicado para buscar boleto mundialista

02:32 PM, Mayo 07
Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ellat
Farándula

Un día para mamá: Estas actividades puedes disfrutar junto a ella

04:57 PM, Mayo 07

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal Madridredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos