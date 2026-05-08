Atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue atacada a balazos mientras realizaba labores de ordenamiento vehicular en Salamá, Baja Verapaz, hecho que ha generado conmoción en la población y en redes sociales.
En las imágenes se observa a la agente cumpliendo labores de regulación del tránsito en la vía cuando un hombre, ubicado a un costado de la calle, saca un arma de fuego y le dispara en múltiples ocasiones, provocando que caiga herida en la cinta asfáltica.
Tras el ataque, la oficial cae herida en la cinta asfáltica ante la presencia de conductores y peatones que se encontraban en el sector. El agresor huye inmediatamente del lugar luego de efectuar los disparos, sin que en el video se observe una intervención inmediata de autoridades en ese momento.
En la misma grabación aparece otro hombre cercano a la escena, por lo que las autoridades han iniciado investigaciones para determinar si existe algún vínculo con el atacante o si su presencia está relacionada con el contexto previo del hecho.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque ni han informado sobre amenazas previas en su contra.
Municipalidad de Salamá se pronuncia
Posteriormente, la Municipalidad de Salamá emitió un comunicado en el que condenó el ataque armado y expresó su solidaridad con la agente, su familia y el personal de la PMT.
La comuna informó que la agente se encuentra en estado crítico y delicado, bajo vigilancia médica constante, luchando por su vida tras el ataque.
Asimismo, la comuna hizo un llamado enérgico a la población a rechazar la violencia y a promover una cultura de respeto hacia las autoridades.
Las autoridades locales y de seguridad han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del ataque y esclarecer los hechos.