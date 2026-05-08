Cifra de fallecidos por sarampión sube a 7, según el MSPAS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este viernes, 8 de mayo de 2026, que el número de fallecidos por sarampión se elevó a siete en el territorio nacional. Según las autoridades, hay tres nuevos casos de muerte.
Entre los fallecidos por el MSPAS, se reporta el deceso de un hombre adulto, de 27 años de edad, y dos bebes de 9 meses y un año, respectivamente. El Ministerio de Salud agregó que la cifra de contagiados está en 5 mil 821.
En diversas publicaciones, la cartera salubrista instó a la población para tomar medidas preventivas ante el sarampión. Entre esas acciones, las autoridades pidieron vacunarse para evitar complicaciones por esa enfermedad.
Para aplicarse la vacuna contra el sarampión, el MSPAS pidió a los guatemaltecos acudir a los centros de salud o centros de atención permanentes más cercanos a su comunidad.
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Sarampión después de Semana Santa
Previo al asueto de Semana Santa, las autoridades de salud habían advertido de un posible aumento de casos de sarampión, a causa del asueto de la Semana Santa. La epidemióloga, Erika Gaitán, consideró que en la cartera salubrista los trabajadores estaban listos para este repunte.
La experta consideró que, entre las causas del mismo podrían estar las aglomeraciones que se registraron en durante la Semana Mayor.
Gaitán, que funge como responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación de la catera salubrista, señaló que el período de incubación del virus del sarampión es de siete a catorce días. La experta calculó que esta semana se podrían tener más brotes por esa razón.
Mensaje del MSPAS
"El sarampión sigue siendo una amenaza, pero prevenirlo está en nuestras manos", aseguró el MSPAS en sus redes sociales.
"Vacunarte para completar tu esquema ayuda a proteger tu salud, la de tu familia y la de toda la comunidad", reiteraron.
Con información de la periodista Karla Marroquín, de Emisoras Unidas 89.7 FM.