 Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4

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Nacionales

Insivumeh reporta 206 réplicas del temblor de 7.4 del viernes

El ente científico informó que hasta el momento, únicamente 30 sismos han sido reportados como sensibles en el territorio nacional.

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Foto: EFE
Las autoridades piden mantener la calma al momento de un temblor. / FOTO: Archivo.
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El número de réplicas por el temblor de 7.4 grados del pasado viernes aumentó este domingo, 19 de julio de 2026, a 206 sismos, de los cuales únicamente 30 han sido reportados como sensibles por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El ente científico indicó que el sismo de menor magnitud en esta secuencia ha sido de 2.6 grados, por lo que continúan con el protocolo de vigilancia permanente en cuanto a la actividad sísmica. Sin embargo, la entidad aclaró que la información puede sufrir cambios en las próximas horas.

Cabe destacar que el temblor más fuerte que se reportó en las últimas horas fue de 5 grados, aunque el mismo no causó emergencias ni alarma entre la población. En ese sentido, las autoridades recalcaron las recomendaciones del caso, destacando que es necesario tener un plan familiar de respuesta en casa.

Asimismo, indicaron que se debe evitar propagar rumores o información falsa acerca de los temblores en el territorio nacional y guardar la calma en caso de un evento que sea sensible entre la población.

Insivumeh reporta temblor de 5 grados con epicentro en el Pacífico

El ente científico aseguró que el movimiento sísmico tuvo lugar en Océano Pacífico, a eso de las 16:49 horas.

Temblores en las últimas horas

Según reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas se produjeron 125 temblores en el territorio nacional, de los que solo se sintieron 12.

En lo que va del año suman 3 mil 973 sismos, de los que únicamente 115 han causado alarma entre los guatemaltecos.

El último temblor reportado por las autoridades ocurrió el pasado sábado, a las 20:01 horas con magnitud de 4.6 grados. El movimiento tuvo epicentro en el Océano Pacífico, en el mismo lugar donde se ha generado la secuencia sísmica reciente.

Asimismo, autoridades del Ministerio de Comunicaciones confirmaron que siguen trabajando para abrir el paso en la carretera que conduce hacia San Bartolomé Milpas Altas, desde Antigua Guatemala. En ese contexto, sugirieron usar rutas alternas, pasando por la Ruta Nacional 10 con destino al descenso de Las Cañas para conectar entre ambos poblados.

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