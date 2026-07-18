Reportan temblor de 5 grados con epicentro en el Pacífico

El departamento de sismología del Insivumeh reportó que la tarde de este sábado, 18 de julio de 2026, se registró un nuevo temblor, aunque esta vez de 5 grados. Tras el anuncio de las autoridades, no se reportaron personas afectadas o daños en el territorio nacional.
Según la gráfica compartida por el ente científico, el epicentro se ubicó muy cerca del epicentro del sismo de 7.4 grados del viernes pasado. La entidad indicó que el epicentro se concentró a 184 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, 186 de la cabecera de San Marcos y a 203 kilómetros de Mazatenango, Suchitepéquez.
Previamente, el ente científico informó que este fue el temblor número 36, reportado como sensible en el territorio nacional, durante las últimas 24 horas. La entidad agregó que también se han detectado 173 sismos no sensibles, en el mismo periodo de tiempo.
Ante la actividad sísmica que se vive en el país, las autoridades solicitaron a los guatemaltecos mantener la calma. Asimismo, solicitaron mantener un plan familiar de respuesta ante estos fenómenos, pero pidieron no divulgar rumores.
Conred mantiene la vigilancia tras nuevo temblor
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó desde la mañana que mantiene los protocolos de vigilancia y de atención correspondiente ante la actividad telúrica en el territorio nacional.
Antes del mediodía, las autoridades confirmaron que ya se superó la cifra de 60 réplicas al temblor de 7.4 grados que se hizo sentir en el territorio nacional la mañana del viernes pasado y que generó temor y alarma entre los guatemaltecos. El fenómeno también se reportó como sensible en México y Honduras, indicaron.
Dentro de las recomendaciones, las autoridades también solicitaron que los guatemaltecos revisen en su vivienda o trabajo que no existan objetos en peligro de caer por la actividad sísmica, para evitar accidentes o heridos.
Asimismo, pidieron mantenerse informados por medios oficiales y tener en cuenta una mochila de las 72 horas, en caso de un nuevo temblor.